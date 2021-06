Le dieron a un bebé de 10 meses un iPad y compró una actualización de 10.000 dólares para un coche Tesla





18/06/2021 - 08:56:03

Una mujer estadounidense se ha vuelto viral esta semana en TikTok a causa de un video en el que asegura que su hijo, de 10 meses de edad, compró una actualización de 'software' por un valor de 10.000 dólares para su coche Tesla. El peculiar incidente ocurrió mientras el bebé jugaba con el iPad de su madre y ella se encontraba cocinando. El pequeño accedió a la aplicación de la automotriz y oprimió la opción para adquirir un "paquete completo de conducción autónoma", cuenta la mujer, que en la grabación también compartió la confirmación de la compra que recibió desde Tesla, el comprobante de pago y una imagen de su bebé. La compra solo fue descubierta mucho después, cuando apareció registrada en los extractos bancarios. Por desgracia, la perjudicada no pudo deshacer la transacción, ya que las políticas de Tesla no permiten reembolsos una vez transcurridas más de 48 horas tras la adquisición de sus productos. El video fue publicado a principios de esta semana y contaba con 1,8 millones de visualizaciones, más de 2.000 comentarios y cerca de 221.000 'me gusta' hasta la publicación de este artículo. @stayfitstaylit Reply to @no_im_dirtydanx2 ##tesla ##teslaworld ##teslamodelx ##dualmotor ##momcar ♬ original sound - user8124675217369 "No es una mentira" Lo sucedido generó diversas reacciones entre los usuarios de la red social. Mientras que algunos se preguntaron cómo es que la aplicación carece de opciones de seguridad para evitar este tipo de acciones, otros se mostraron escépticos a creer que el niño fuera responsable del costoso error. Muchos bromearon acusando a la mujer de haberlo hecho ella y luego culpar a su hijo para salir del problema. Respondiendo a un internauta que afirmó que generalmente los bancos se comunican con los titulares de las tarjetas cuando se realizan transacciones de cierto valor, la madre explicó que su tarjeta bancaria estaba conectada a su cuenta de Tesla, lo que hizo fácil el pago sin la necesidad de introducir ningún dato. "No es una mentira; la gente sigue diciendo que es una mentira y que el banco me lo habría notificado, pero nuestro banco está conectado a la aplicación", explicó, y luego compartió en su perfil otro video mostrado su automóvil.