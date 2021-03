Investigación especial revela lo que China tiene para compartir con el mundo en lucha contra pobreza





02/03/2021 - 09:24:16

Xinhua.- El éxito histórico de China en la reducción de la pobreza ha ido más allá de las teorías actuales contra la pobreza y puede ofrecer perspectivas y experiencias frescas a la lucha global contra este flagelo, según un informe de investigación emitido el domingo. El milagro de la reducción de la pobreza ha dado a luz un nuevo campo de investigación, según el informe titulado "Estudios sobre el alivio de la pobreza de China: Una perspectiva político-económica" lanzado por New China Research (NCR), un grupo de expertos de la Agencia de Noticias Xinhua. El informe recurre a los discursos sobre el alivio de la pobreza del presidente chino Xi Jinping como fundamento ideológico y teórico, y decodifica la "fórmula para ganar" en la lucha contra la pobreza del país, al mismo tiempo que explora las razones que hay detrás de la lucha y discute sus implicaciones globales. "En base a nuestras condiciones nacionales y siguiendo la ley de la reducción de la pobreza, China ha adoptado una serie de políticas y medidas extraordinarias y ha construido un conjunto completo de sistemas, incluyendo políticas, empleo e instituciones, para abrir un camino de reducción de la pobreza y formar una teoría contra la miseria con características chinas", sostuvo Xi, citado por el documento. El informe resumió los discursos de Xi sobre el alivio de la pobreza como "siete perseverancias": perseverancias en la dirección del Partido Comunista de China (PCCh), en un enfoque centrado en el pueblo, en acciones conjuntas para abordar los desafíos, en una estrategia para la precisión, en la autosuficiencia, en el desarrollo compartido, y en un enfoque realista y pragmático. LA "FORMULA GANADORA" En los pasados ocho años, los últimos 98,99 millones de residentes rurales empobrecidos de China que vivían bajo el umbral actual de la pobreza han sido sacados de la miseria. El país ha cumplido la meta de erradicar la pobreza establecida en la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible de la ONU diez años antes de lo previsto. Una "fórmula ganadora" en los esfuerzos de China para el alivio de la pobreza fue adherirse al pensamiento dialéctico positivo y mejorar el mecanismo de mercado a favor de los pobres bajo la guía del gobierno, señaló el informe. En China, la "carga" de la pobreza se ha convertido en una fuente de potencial, y los recursos humanos y naturales en las áreas pobres se han transformado en medios para lograr el desarrollo y la prosperidad comunes, dijo. Por medio de la capitalización de los recursos naturales locales, muchas áreas afectadas por la pobreza han desarrollado diversos negocios y, subsecuentemente, han impulsado el crecimiento económico local y creado oportunidades de empleo, agregó el informe. Desde una perspectiva de economía política, un enfoque clave de la reducción de la pobreza de China es mantener la prosperidad común nacional con la construcción de un "mercado favorable a los pobres", en el que el gobierno, el mercado y la sociedad trabajan juntos para emancipar la productividad de los pobres, para que éstos hagan su contribución al crecimiento, señala. En las medidas precisas de mitigación de la pobreza, la "mano visible" de un gobierno capaz no es una "mano incansable" sino una "mano habilitante", según el informe, que también indica que un mercado efectivo favorable a los pobres no es una distorsión del mercado, sino una reconstrucción del mercado. Las empresas privadas, las organizaciones sociales y cada uno de los ciudadanos son las tres nuevas fuerzas del trabajo de alivio de la pobreza en China, mientras que los residentes locales con condiciones de vida adecuadas, los trabajadores migrantes y empresarios y los graduados universitarios de las zonas pobres de China también han desempeñado papeles significativos, señaló el informe. PODEROSO IMPULSO CULTURAL Durante la lucha de China contra la pobreza, ha destacado la cultura tradicional china de ayudar a los pobres y a los necesitados, así como un "sentimiento mundial" que demanda la construcción de una comunidad con un futuro compartido para la humanidad, según el informe. A lo largo de los 5.000 años de historia de la civilización china, la idea de prosperidad común ha sido considerada como una cualidad de una sociedad ideal, indicó. China no sólo es un éxito moderno, sino también una civilización antigua sobresaliente. China debe construir su futuro sin abandonar su pasado, opina Amartya Sen, premio Nobel de Economía. El informe subrayó que la experiencia y los programas de alivio de la pobreza de China, basados en la práctica y los amplios intercambios internacionales, no sólo han impulsado las teorías de alivio de la pobreza y de desarrollo, sino que también reflejan un "sentimiento mundial" de construcción de una comunidad con un futuro compartido para la humanidad. Tal "sentimiento mundial" ha sido durante mucho tiempo un valor importante que China debe seguir en la promoción de la causa del alivio de la pobreza mundial. China está comprometida a acercarse a los demás y ayudar al mundo. Esta "visión global", que trasciende la ideología, el Estado nacional y los partidos políticos, es una "propuesta china" para promover la causa de la reducción de la pobreza en el mundo, dijo. IMPLICACIONES PARA EL MUNDO Considerando a China como "estudiante, beneficiaria e innovadora de las teorías globales de alivio de la pobreza", el documento resume los puntos de vista de expertos extranjeros sobre las inspiraciones que genera China para el mundo como las "cinco D", a saber: Liderazgo Determinado, Proyecto Detallado, Desarrollo Orientado, Gobernanza basada en Datos, y Ejecución Descentralizada. "No hay duda de que el alivio de la pobreza es una manifestación vívida del liderazgo del PCCh", destacó el informe la voluntad decidida del máximo líder, la cual crea una fuerte voluntad nacional e impulsa la asignación de recursos, así como el liderazgo del PCCh con 91 millones de miembros. Con el objetivo común de erradicar la pobreza absoluta, varias generaciones de líderes chinos han elaborado proyectos estratégicos y han liderado a la nación en luchas sucesivas, lo que aseguró la continuidad de las políticas y estimuló al país entero a trabajar junto hacia un objetivo unificado. Asimismo, China ha priorizado desde hace mucho tiempo el desarrollo económico en su lucha contra la pobreza, que se combina con prácticas proactivas y precisas de reducción de la pobreza que transmiten directamente los beneficios del desarrollo económico a todos los hogares pobres y eliminan la pobreza completamente. En la lucha contra la pobreza, el gobierno chino también ha otorgado especial importancia al desarrollo de los macrodatos y de la economía digital y ha enfatizado la aplicación de la gestión digital avanzada, lo que hizo posible el éxito del alivio de la pobreza en China en un período de tiempo relativamente corto. Por último, pero no menos importante, el informe atribuyó la implementación efectiva de las políticas de alivio de la pobreza a la naturaleza "descentralizada" de la estructura de gobernación de China, caracterizada por muchas improvisaciones a niveles locales para implementar las políticas nacionales. Además de compartir experiencias, China se ha comprometido con la lucha global contra la pobreza absoluta participando en programas de asistencia, apoyando proyectos de "desarrollo de capacidades" y defendiendo un enfoque de soluciones compartidas, según el informe. "China está haciendo una devolución a la causa de la humanidad para terminar con la pobreza y está ofreciendo una nueva referencia a otros países y regiones, basándose en sus propias experiencias e ideas teóricas en el alivio de la pobreza", destaca el informe.