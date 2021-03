OMS: Es prematuro e irreal creer que el covid-19 será contenido este año





02/03/2021 - 09:00:37

RT.- "Creo que sería muy prematuro e irreal pensar que vamos a acabar con este virus para finales de año", aseveró este lunes Michael Ryan, director ejecutivo del Programa de Emergencias Sanitarias de la Organización Mundial de la Salud (OMS), durante una sesión informativa sobre el covid-19. Sin embargo, lo que sí está a nuestro alcance a estas alturas es terminar con las hospitalizaciones por coronavirus, las muertes y la tragedia asociada con la pandemia, sostuvo el funcionario, quien en ese sentido subrayó la importancia de la vacunación masiva, sobre todo en los grupos más vulnerables a un potencial contagio. "Muchas de las vacunas sí parecen tener un impacto e incidir en la forma en que se transmite el virus, así como en disminuir el riesgo de contagio o transmisión de la infección entre la gente", señaló Ryan, basándose en datos preliminares sobre los efectos de diversas vacunas anticovid, que calificó de alentadores. "Si las vacunas empiezan a repercutir no solo en los decesos y no solo en las hospitalizaciones, sino también en la dinámica y el riesgo de transmisión, creo que entonces estaremos encaminados a controlar esta pandemia", agregó. El funcionario de la OMS indicó que si bien actualmente nos encontramos en una situación mucho mejor que hace 10 semanas, "cuando no teníamos vacunas", todavía "nada está garantizado" y es demasiado pronto para poner fecha al fin de la pandemia.