Simpatizantes de Súmate cercan el TED Cochabamba y Reyes Villa descarta candidato de reemplazo





02/03/2021 - 08:54:19

Los Tiempos.- El rechazo a la inhabilitación de Manfred Reyes Villa crece. Un grupo de seguidores cercó ayer las oficinas del Tribunal Electoral Departamental (TED) para presionar una pronta respuesta. Ante la incertidumbre y los plazos que corren, el analista Rolando Tellería considera que Súmate debería ya pensar en un posible reemplazo de su candidato, opción que fue descartada ayer por Reyes Villa. La vigilia de partidarios de Súmate ayer alcanzaba por lo menos tres cuadras, sobre la avenida Simón López frente al TED. Por la tarde, se sumó una protesta en las puertas del ente electoral que cantaba: “Renuncia Valenzuela” en referencia al presidente del TED, Humberto Valenzuela. Para ayer se esperaba la resolución del Tribunal Supremo Electoral al recurso de revisión a la inhabilitación de Reyes Villa y pedido de enmienda presentados el sábado pasado, pero no hubo ninguna decisión; se espera que no pase de hoy. Sectores, como el comerciantado, anunciaron sumarse a la vigilia en caso de no tener respuesta favorable a la candidatura de Reyes Villa. El director de campaña de Súmate, Mauricio Muñoz, denunció que “el presidente del TED está buscando la inhabilitación de Reyes Villa de manera sañuda y personal. Se han encerrado en la oficina del presidente para maquinar esta resolución”, dijo en conferencia de prensa. Por su parte, el presidente del TED respondió con molestia ante la solicitud de respuesta. Aseguró que las decisiones se toman entre los cinco vocales. “Somos cinco vocales y aún estamos deliberando. Cuando tengamos una respuesta, la daremos a conocer”, dijo Valenzuela. Minutos antes, señaló que no dará entrevistas a los medios por la cantidad de trabajo que tienen y que cualquier comunicación será a través de conferencias de prensa. Mañana vence el plazo para sustituir candidatos y la candidatura de Reyes Villa sigue en suspenso. El analista político Tellería considera que es necesario pensar en un “plan B”. “Dada la comprensible susceptibilidad que genera el accionar del Órgano Electoral; en el seno de Súmate, deben considerar la posibilidad de un sustituto. Y seguro que ya lo tienen pensado”, señaló Tellería. El afirmar que no tienen otra opción en mente —acotó— es una estrategia comunicacional. “Seguir insistiendo a lo mejor es una estrategia de comunicación. Sin designar a un reemplazante, el riesgo se ampliaría a los candidatos a Concejales; serían los más perjudicados”, agregó. Manfred hijo El Tribunal Electoral Departamental (TED) recibió, ayer, un pedido de inhabilitación en contra de Manfred Reyes Villa (hijo) porque no tiene los dos años de residencia en el municipio. Muñoz explicó que este tema está zanjado con la Sentencia del Tribunal Constitucional, la cual indica que ese requisito no aplica para quienes se vieron obligados a salir del país como refugiados. Paredes reaparece tras sufrir Covid-19 Con el semblante cansado y aún con dificultades para hablar fuerte, así reapareció el candidato a la Gobernación de Cochabamba por la agrupación Súmate, Henry Paredes. El candidato estuvo fuera de la campaña durante tres semanas debido a que se contagió con coronavirus y tuvo que pasar un tiempo hospitalizado. Paredes explicó que aún se encuentra en proceso de recuperación, pues sufrió un periodo de baja oxigenación. “No se me pueden acercar”, dijo a algunas personas y tras asegurar que sigue firme en la candidatura; se retiró de manera inmediata del punto de protesta de Súmate.