Gobierno afirma que Bolivia será el tercer país de América Latina con mayor porcentaje de población inmunizada contra el Covid-19





01/03/2021 - 11:09:30

La Paz.- Bolivia será el tercer país de América Latina con el mayor porcentaje de población inmunizada contra el Covid-19 con el empleo de las 500.000 vacunas chinas Sinopharm, informó este lunes el viceministro de Comercio Exterior e Integración, Benjamín Blanco en una entrevista con Bolivia Tv. La autoridad gubernamental explicó que el logro se conseguirá porque se tendrá vacunada al 2.5% de la ciudadanía nacional, lo que estará por encima del 0.3% del porcentaje de las personas inoculadas hasta el final de febrero a nivel latinoamericano. Según Blanco, los países que estarán con la mayor cantidad de población inmunizada son Chile y Brasil, ya que cuentan con un 16% y 2.8% de sus habitantes vacunados en este momento. Las naciones que estarán por debajo de Bolivia con menores porcentajes de inmunizados son Costa Rica, Argentina y México, puesto que tienen aún algo más del 1% de población inoculada. El titular del Viceministerio de Comercio Exterior e Integración resaltó que el avance en la inmunización contra el Covid-19 en el país se debe a que el gobierno del presidente Luis Arce gestionó, por la vía diplomática en dos meses de su mandato, la llegada de 15,2 millones de dosis hasta agosto, lo que no se logró en otras naciones del planeta. “Hace unos días, yo quiero recordar, el secretario general de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), António Guterres, ha denunciado en el Consejo de Seguridad de la ONU que 130 países del mundo no han recibido ni una sola vacuna. El 75 por ciento de las vacunas que se han puesto, que se han aplicado, ha sido en diez países desarrollados”, sostuvo. La autoridad estatal mencionó que Bolivia no tiene un mejor porcentaje en el tema de vacunación contra el Covid-19 porque fue uno de los últimos países en gestionar el acceso a las dosis respectivas, debido a que el régimen de Jeanine Áñez “no hizo absolutamente nada para poder prever de vacunas”.