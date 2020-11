Eva Copa: Murillo y López fueron ministros muy nefastos y así pasarán a la historia





28/11/2020 - 09:54:47

La Paz.- La expresidenta del Senado, Eva Copa, dijo que los ex ministros del gobierno de Jeanine Añez, Arturo Murillo y Fernando López fueron "ministros muy nefastos" y que así pasarán a la historia. Copa remarcó que el exministro Murillo trataba de intimidar a todo el mundo aprovechándose de su cargo como si en cualquier momento estuviera dispuesto a hacer lo que fuera, al igual que el exministro de Defensa, Fernando López, consigna la Agencia ABI. "Cuando me enfermé, recibí una llamada del exministro con el pretexto de saber cómo me encontraba y él me dijo "no te olvides que yo soy el Ministro de Gobierno", entonces había temas que ya sobrepasaban la cordialidad o el respeto que deberíamos tener entre autoridades", lamentó Copa. La exsenadora recordó que Murillo fue su colega en la Cámara Alta antes de asumir el Ministerio de Gobierno y no pensaba "que era tan duro" en su personalidad, tal como luego demostró ser al desempeñar sus funciones de autoridad gubernamental durante el régimen de Jeanine Añez. "En la Cámara de Senadores (él) hacía sus debates, siempre estaba ahí oponiéndose a todo, pero ya en la etapa de ministro fue muy confrontador, muy agresivo, todo el tiempo andaba agrediendo a la gente, exacerbando los ánimos en vez de calmar, entonces él ha hecho que la población boliviana no esté conforme con su trabajo", señaló.