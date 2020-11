Montaño: Encontré al Ministerio de Obras Públicas en total descalabro





27/11/2020 - 10:24:38

La Paz, (ABI).- El ministro de Obras Públicas, Edgar Montaño, aseguró este viernes que encontró esa cartera de Estado en un "total descalabro" porque no se ejecutaron obras ni teniendo los recursos destinados. "He encontrado al Ministerio de Obras Públicas en un total descalabro. En algunas reparticiones, (donde incluso) había recursos económicos, no han ejecutado y eso es por falta de conocimiento (en el) manejo del Estado", dijo la autoridad, en entrevista con Red Uno. Agregó que en otros casos se descubrió un retraso "totalmente prolongado e injustificado" en la ejecución de las obras consideradas primordiales para el país. Ahora, "obviamente eso acarrea un problema para el Estado y para la sociedad, (porque) estoy hablando de los contratos, por ejemplo, del Tren Metropolitano (de Cochabamba, donde) se adeuda más de tres planillas a la empresa (constructora)", señaló. Montaño calificó como una "total irresponsabilidad" este tipo de hechos, pero se comprometió a viabilizar reuniones con las constructoras para solucionar todos los problemas. "Me toca ir a negociar en una mesa de trabajo (...) para que pueda seguir estos compromisos, además de eso, comprometer a las empresas constructoras que no inicien ningún tipo de juicio hacia el Estado", puntualizó. La cartera de Obras Públicas era presidida por Iván Arias durante el gobierno de Jeanine Añez y Montaño asumió el cargo desde el pasado 9 de noviembre. "El señor Iván Arias ha ejecutado en más de 11 meses solo 15% y yo en 15 días he llegado ya al 35%, esa es la diferencia (...) y ahí está lo que yo decía sobre un descalabro total del mal manejo de las instituciones públicas", ratificó.