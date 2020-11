Explotación de oro en Arcopongo deriva en enfrentamientos entre cooperativistas mineros





La Paz, (ABI).- Representantes de la cooperativa minera Alto Valle Hermoso El Trigal, denunciaron este jueves que fueron presuntamente emboscados por miembros de la Cooperativa Kotani Chullpamarka con dinamitas y armas de fuego, ya que no les permitirían la explotación de oro en la localidad de Arcopongo, provincia Inquisivi, del departamento de La Paz. Jhonny Serrano, de la cooperativista de Alto Valle Hermoso, quien se trasladó hasta la ciudad de El Alto, denunció que producto de esa emboscada existirían 60 personas desaparecidas de su asociación, dos rehenes y cuatro vehículos quemados. "En el momento están cuatro vehículos (quemados) en el sector del hecho del accidente que ha pasado el enfrentamiento y no podemos sacar hasta el momento y siguen esas malas personas que están ahí todavía", contó el cooperativista a la red ATB. En tanto, su compañero, René Aruquipa, pidió a los cooperativistas de Kotani Chullpamarka Que les permitan realizar los trabajos en el sector ya que ellos también pertenecen al lugar. "Nosotros también queremos trabajar, queremos llevar un peso a la casa como ellos, somos humanos, somos provincianos, somos del lugar y queremos entrar a trabajar y que nos den las garantías para trabajar", dijo Aruquipa. Ante esos hechos de violencia, los cooperativistas de Alto Valle Hermoso pidieron la intervención de la Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera (AJAM) ya que Kotani Chullpamarka no contaría con los permisos respectivos para la explotación de oro en el lugar.