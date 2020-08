Bloqueadores usaron más de 5.000 toneladas de material rocoso en la carretera Cochabamba-Oruro





09/08/2020 - 20:06:43

La Paz, (ABI).- El viceministro de Transportes, Julio Linares, informó este domingo que los bloqueadores utilizaron más de 5.000 toneladas de material rocoso para obstruir 200 metros de la carretera Cochabamba-Oruro, a la altura de Tacopaya. "Hay un talud que han hecho caer, son por lo menos 5.300 metros cúbicos de materia rocosa que está desplegada en 200 metros de la carretera, va a necesitar un trabajo intenso con maquinaria de gran envergadura, por lo menos 10 a 12 volqueta que hagan ese trabajo en durante dos o tres días, en jornada de horario completos", indicó. Linares señaló que además del daño ocasionado a la salud pública, en algunos casos fatales, los bloqueadores generan un gran perjuicio a la economía del país, sin tomar en cuenta la crisis ya causada por la pandemia del coronavirus, no sólo en Bolivia sino en el mundo. "Estamos presos, rehenes en nuestras ciudades. No podemos circular hacia La Paz, Cochabamba y Oruro. No vamos a poder traer el oxígeno ni alimentos por carretera", advirtió. Exhortó a los líderes del MAS que liberen las carreteras para que de inmediato ingrese la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC) a realizar el trabajo de limpieza y evitar más muertes. Señaló que los bloqueos causaron daños en la capa asfáltica y que los movilizados utilizaron los separadores metálicos, dañaron la señalización de vías que deben ser repuesta con costos extras para el Estado boliviano. Reportó que existen al menos 56 puntos de bloqueo en la carretera Oruro - La Paz, y más de 100 en todo el país. "Son bloqueos que no fueron hechos de manera manual, sino con maquinaria facilitada por algunas alcaldías a cargo del MAS, las que utilizaron estos bienes públicos para transportar piedras, cavar zanjas, llevar tierra que no lo harían las pocas personas que están en el lugar", dijo.