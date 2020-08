Cívicos del Beni urgen a la Policía desbloquear carretera a Santa Cruz para frenar agresiones





09/08/2020 - 19:43:53

Trinidad, (ABI).- El presidente del Comité Cívico del Beni, Gueiser Chávez, urgió el domingo a la Policía desbloquear la carretera a Santa Cruz, pasando Puente San Pablo, donde los movilizados agredieron a cívicos que les pidieron suspender la medida para que pase oxígeno y alimentos a Trinidad. "Le pido al Comandante Departamental de la Policía que haga su trabajo, que desbloquee, no puede ser que unos cuantos perjudiquen a todo un departamento", manifestó. Afirmó que, si la Policía no desbloquea ese punto, a unos 140 kilómetros al este de Trinidad, los ciudadanos que sean convocados despejarán la vía y cualquier acto de violencia que se genere será responsabilidad del Movimiento Al Socialismo y la entidad policial, por no hacer lo que manda la Constitución Política del Estado. Informó que cívicos de Puente San Pablo, pacíficamente, fueron a dialogar para que los bloqueadores dejen pasar oxígeno, ambulancias y alimentos; sin embargo, sufrieron agresiones. "Como ente cívico nos vamos hacer respetar, unos cuantos no van hacer lo que les da la gana en nuestro departamento", dijo. Cívicos de Puente San Pablo informaron que tuvieron cinco heridos y que se convocará a un cabildo para ir a despejar la vía, esta vez preparados para repeler las agresiones.