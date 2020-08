Representante de ADN: Señora Presidenta renuncie, haga historia!





09/08/2020 - 11:57:49

La Paz.- El representante de Acción Democrática Nacionalista, Sergio Tarqui, aprovechó la reunión convocada por la presidenta Jeanine Añez, para pedirle que renuncie a la candidatura y haga historia en estos momentos de crisis sanitaria que atraviesa el país. Tarqui, cuyas palabras fueron transmitidas a todo el país por Bolivia Tv, le dijo a la presidenta que si tomaba la decisión de renunciar en este momento, en las próximas elecciones seguramente ganará por más del 70 u 80% de los votos. Dijo que la gente no ve bien que sea presidenta y candidata. "El pueblo está confundido, por eso proponemos abierta y limpiamente que deje su cargo, haga caso, escuche el latido de las grandes mayorías de la población. En la historia usted ha de ser muy halagada y le aseguro que en las próximas elecciones usted sera presidenta con 70 u 80%", reiteró Tarqui también le pidió al presidente del TSE que escuche el latido del pueblo y que sancione al MAS por el fraude, por el terrorismo que está generando. Ese Tribunal Constitucional, viciado de masistas que otrora no ha considerado nada cuando el MAS castigó al Beni anulando a su candidato También pidió a las autoridades no más cuarentenas que están asfixiando al publo que no tiene para comer. El agro, mineros, comerciantes están sangrando y sufriendo porque no tienen ingresos, no tienen alimento "pero los chupasangres quieren volver al estado con nuevas lecciones, sin importar que puede pasar con la pandemia", dijo Tarqui. PRESIDENTA O CANDIDATA La candidata a la presidencia por Pan-Bol, Ruth Nina, preguntó dirigiéndose a Áñez: ¿con quién hablo con la presidenta o la candidata? Acto seguido: Jeanine respondió acalorada: "Con la presidenta". Nina volvió a tomar la palabra y dijo: “Le pregunté esto porque aquí no hay Gobierno”. Acto seguido la transmisión de Boliviana de Televisión se cortó. esto sucedió al principio de las intervenciones.