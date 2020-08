Aumentan las intoxicaciones con desinfectantes por la crencia de que pueden curar el coronavirus





09/08/2020 - 11:12:55

VOA.- La cifra de intoxicaciones con productos de limpieza ha tenido un aumento importante, debido en parte a que se han planteado creencias, según las cuales estas mezclas tendrían el poder de curar o evitar el contagio de la COVID-19. El Instituto Nacional de Salud en Colombia informó en julio que sustancias como el Hipoclorito, amonios, detergentes, creolina, desinfectantes y ácido bórico están entre los productos usados que están incrementando las intoxicaciones en ese país. Según este instituto, entre el 3 de marzo y el 15 de junio de este año, se presentó un 36% de intoxicaciones por hipoclorito (544 casos), y 12,24% por desinfectantes y detergentes (106 casos). El Director de la Organización Defensa del Paciente, Francisco Castellanos, dijo a la Voz de América que "la desinformación que ha generado la pandemia ha hecho que muchas personas resulten intoxicadas por el uso indiscriminado de agentes químicos. Esto está ocurriendo, dijo, en diversos países de la región, como Colombia, Venezuela, Perú, México y Estados Unidos". Los países con mayor número de casos de COVID-19 tienen el índice más alto de consumo de estas sustancias, dejando de lado las advertencias de las autoridades. "El uso de sustancia limpiadoras no está recomendado ni para prevenir ni para curar el coronavirus, así que no las utilice tomadas", advirtió Franklyn Prieto, director de Vigilancia Epidemiológica del instituto nacional de Salud de Colombia. En Abril, los Centros de Control de Enfermedades (CDC) señalaron que el número de consultas por intoxicaciones con productos de limpieza y desinfectantes en Estados Unidos aumentó un 20% . A comienzos de esta semana, la Organización Panamericana de la Salud (OPS) emitió una advertencia contra el uso de productos de cloro como tratamientos para COVID-19. "La OPS no recomienda utilizar productos a base de dióxido de cloro o clorito de sodio por vía oral o parenteral (intravenosa, intraarterial, intramuscular y subcutánea) en pacientes con sospecha o diagnóstico de COVID-19, ni en ningún otro caso, porque no hay evidencia sobre su eficacia y la ingesta o inhalación de estos productos podría ocasionar graves efectos adversos", afirma en un comunicado. Desde el comienzo de la pandemia por COVID-19 este año, se han promovido productos que contienen dióxido de cloro o derivados, solos o en combinación que, según la OPS, "indican falsamente tener propiedades curativas para la COVID-19". "El dióxido de cloro, un gas utilizado como blanqueador en plantas de tratamiento de agua y fábricas de papel, y el hipoclorito de sodio, un desinfectante comercializado como lejía o lavandina doméstica, podrían ser tóxicos si se ingieren y pueden causar una variedad de efectos adversos", señala la organización.



Graves efectos Según el médico Oscar Hurtado, máster en Nutrición y Alimentación Humana, los daños a la salud son irreversibles: "Las úlceras gástricas, las laceraciones de esófago que te pueden llevar a hemorragias severas de las vías digestivas". La alarma también existe en cuanto a consumo de medicamentos como los antibióticos. El epidemiólogo Carlos Álvarez dice que "los antibióticos no sirven para tratar el COVID-19, a menos que haya una sobreinfección y eso es una tarea que nos toca a los médicos saber en qué momento y tomar la decisión". Según El Instituto Colombiano Agropecuario, los medicamentos veterinarios como la Ivermectina, también están contraindicados para enfrentar el virus.