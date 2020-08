Ministro López a Luis Arce: Estamos perdiendo vidas por culpa de los bloqueos instruido por usted y su partido





04/08/2020 - 10:22:26

La Paz, (ABI). - El ministro de Defensa, Fernando López, afirmó que se está perdieron muchas vidas en medio de la pandemia del coronavirus COVID-19 por culpa de los bloqueos instruido por el candidato a la presidencia del Movimiento Al Socialismo (MAS), Luis Arce, y su partido político. "Estamos hablando de vidas señores, yo le pido por favor señor Arce dígale a sus correligionarios que no perjudiquen, están siendo causantes de muchas muertes en El Alto y La Paz. Converse, deje de motivar (los bloqueos) entregando dinero, no sé qué quiere ganar con esto, usted seguramente sabe lo que tiene que ganar, pero lo que le garantizo es que estamos perdiendo vidas por culpa de los bloqueos instruido por usted y su partido, esa es la realidad", manifestó. Las organizaciones sociales afines al MAS, convocadas por la Central Obrera Boliviana (COB), realizan desde ayer el bloqueo de algunas carreteras del país en demanda de que las elecciones se realicen el 6 de septiembre y no el 18 de octubre, como definió el Tribunal Supremo Electoral (TSE). Los bloqueadores no dejan pasar ni ambulancias ni los camiones con tubos de oxígeno, que en este momento de crisis sanitaria por el COVID-19 se requiere con urgencia en distintos hospitales. "No entiendo cuál es su lógica ¿eso es política? ¿en qué parte del manual de la política está no dejar pasar vida?, porque el oxígeno en este momento (crítico de la pandemia) es para salvar vidas", agregó la autoridad gubernamental. En ese contexto, incluso anticipó que se analiza la intervención a los puntos de bloqueo, aunque también se busca dialogar con los representantes de los movilizados. "Les garantizo que (se asumirán medidas) porque esto no lo podemos permitir. Todos deberían intervenir (Ministerio Público, la Policía), inclusive la población, la misma población tendría que intervenir y hablar con ellos. Este es un problema de todos y obviamente la fuerza legal tiene que entrar", dijo. Mientras, según la autoridad, se continúa agotando todos los esfuerzos para que estas personas entiendan, aunque "están con una consigna política del MAS, es parte de la campaña de Arce porque no hay otra explicación". Pero "estamos tratando de encontrar voceros por parte del MAS para que nos digan por qué, cuál es la razón, qué están esperando; la información que tenemos es absolutamente a contramano de salvar vidas", puntualizó. En lo que va de la pandemia, Bolivia registró 81.846 casos confirmados de COVID-19, de los que 54.108 son pacientes con el virus activo, 24.510 lograron recuperarse de la enfermedad y 3.228 fallecieron (sólo ayer se reportaron 1.693 nuevos pacientes con coronavirus y 75 muertos).