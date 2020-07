Murillo: En el MAS una corriente privilegia la vida y otra quiere llegar al poder a como dé lugar





04/07/2020 - 15:45:14

La Paz, (ABI).- El ministro de Gobierno, Arturo Murillo, identificó dos corrientes al interior del Movimiento Al Socialismo (MAS): una que genera crisis y busca llegar al poder de cualquier manera, y otra que privilegia la vida, en la que está el candidato a la vicepresidencia David Choquehuanca, quien estaría recibiendo presiones para renunciar a su postulación. "Estoy convencido que hay dos alas en el Movimiento Al Socialismo y en la gente que sigue a Evo Morales: el ala que no le importa cómo llegar al poder y el ala que privilegia la vida (...). Tengo información de que están presionando al candidato Choquehuanca para que renuncie a su candidatura, porque él es uno de los que no quiere priorizar la muerte, no quiere priorizar la confrontación", afirmó este sábado Murillo durante un acto oficial en Sucre. Las declaraciones del Ministro se registran luego que esta mañana se reanudaron los bloqueos en la zona de K"ara K"ara, al sur de Cochabamba; en criterio de la autoridad, esos grupos están realizando "acciones delincuenciales" promovidos por el MAS y su líder, Evo Morales, quien está refugiado en Argentina, luego que renunció en 2019, tras el presunto fraude electoral. Murillo fustigó que esas acciones violentas en Cochabamba y en otros lugares del país sean promovidas por el líder del MAS, pues esas movilizaciones se constituyen en un riesgo para la propagación del coronavirus. En ese marco, aclaró que no son todos los afines a ese partido buscan generar crisis, y que por el contrario hay grupos que apuestan por la pacificación y la vida. "Hay gente buena también dentro del Movimiento Al Socialismo, dentro de la gente de izquierda. No todos son malos, pero a los buenos los hacen a un lado, los botan", afirmó. "Le pido al señor Evo Morales, le imploró: deje de dar mensajes y deje de mandar a la muerte a la gente desde su mansión de 3 millones de dólares, en Buenos Aires (Argentina); la gente en Bolivia está sufriendo, está muriendo por la enfermedad", agregó la autoridad.