Cochabamba: Familiares exponen ataúdes en las calles por tardanza en los entierros





04/07/2020 - 14:46:03

Los Tiempos.- Vecinos de la zona del puente Pinto, en la intersección de la avenida Simón López y Beijing, bloqueron la vía esta mañana con el ataúd de un fallecido sospechoso de Covid-19, como medida de protesta porque el cadáver está siete días en su domicilio y no hay espacios para su entierro. Los vecinos denunciaron que las autoridades sanitarias ya visitaron a la familia del fallecido, pero de eso ya pasaron cinco días y no han recibido más información respecto al entierro. “Vienen a verlos y después se van y no dan respuesta de si han sido contagiados”, digo Remberto Arnez, presidente de la OTB El dirigente contó que el cadáver permanece en el domicilio hace siete días y los vecinos decidieron sacarlo a la calle como medida de protesta. "Se ha tenido que sacar para hacer que de aquí alguien tenga que sacarlo para el entierro correspondiente, los familiares ya no pueden aguantar", dijo. Relató que personal del Sedes vino a la zona y que la familia tiene certificado de defunción, que se ha hecho los trámites y tomaron la temperatura a los allegados, pero que no les hicieron ninguna prueba de diagnóstico. Piden optar por entierros y no solo por cremación para evitar colapso de cementario El ministro de Trabajo y delegado presidencial en Cochabamba, Óscar Mercado, aseveró tras una inspección que el cementerio municipal tiene espacios suficientes y no ha colapsado, pero pidió a la población que opte no solo por la cremación, sino por los entierros en nicho o bajo tierra. Enconferencia de prensa, Mercado aseveró que la tardanza en la atención del cementerio se debe a que la población está optando en su mayoría por cremar los restos de sus fallecidos, lo que genera una saturación pues el camposanto solo tiene un horno crematorio. "La recomendación a la ciudadanía, de que no solo se inclinen por la opción del crematorio, hay otras opciones. Si nos centramos solo en una alternativa, solo hay un horno y la lista va a ser larga. Pero existe el espacio suficiente en el cementerio de Cochabamba", indicó Mercado. Explicó que la poblacion puede optar por el entierro en nicho o bajo tierra, que son mecanismo que también están autorizados por las autoridades de salud para el manejo de cadáveres por Covid-19.