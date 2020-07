Bloqueo en K´ara K´ara: Vamos a caerles con toda nuestra fuerza a estos grupos delincuenciales





04/07/2020 - 13:17:59

La Paz, (ABI).- El ministro de Gobierno, Arturo Murillo, fustigó este sábado el accionar de los denominados "autoconvocados" que reanudaron los bloqueos en la zona de K'ara K'ara, al sur de Cochabamba, y advirtió con asumir acciones de fuerza contra esos grupos, pues en su criterio están realizando actos delincuenciales promovidos por el MAS y su líder, Evo Morales. Los movilizados tomaron el control del botadero de basura, además que agredieron con palos y piedras a los policías y militares que resguardaban el ingreso de los camiones cargados con basura; de acuerdo con un reporte de Bolivia Tv, los uniformados fueron rebasados y tuvieron que replegarse. "Encima de que vivimos una pandemia tan dura como la que estamos viviendo, quieren prohibir el ingreso de la basura a K'ara K'ara para que haya doble pandemia, para que haya una crisis sanitaria más fuerte. Esto no es admisible, esto no es permisible y vamos a caerles con toda nuestra fuerza a estos grupos delincuenciales", enfatizó el ministro Murillo, durante un acto oficial en Sucre. La autoridad calificó a los movilizados como "delincuentes disfrazados de políticos", quienes buscan que haya derramamiento de sangre para aprovechar ese hecho con una "bandera" de reivindicación. Asimismo, Murillo lamentó que se tipo de movilizaciones propicien un mayor cantidad de contagios y muertes por COVID-19, sobre todo en esa región de Cochabamba. "Quiero decirles a esos señores que están haciendo política con la vida, con la vida de sus familias con la vida de los pobladores de la zona sur de Cochabamba: el 72% de los muertos en Cochabamba por el COVID-19 están en la zona Sur, están en la zona de K'ara K'ara cara. Esto no es casual", afirmó. "Al mostrar estos porcentajes nefastos en Cochabamba (quiero decir) que estos grupos delincuenciales están llevando a morir a la gente y todo esto tiene nombre y apellido: Evo Morales Ayma", fustigó la autoridad, quien responsabilizó al líder del MAS de promover esas acciones violentas. Los movilizados exigen la liberación de sus dirigentes que fueron capturados hace algunos días; tres fueron remitidos a La Paz para su respectivo proceso judicial y otros cinco fueron aprehendidos recién en Cochabamba.