Santa Cruz: Dejan libre a implicado en el caso Montenegro





04/07/2020 - 09:20:37

El Día.- La Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia en Santa Cruz concedió medidas sustitutivas a la detención preventiva en favor del investigado Robin Oscar Justiniano Merubia (hijo del excoronel Gonzalo Felipe Médina Sánchez) por su relación con el presunto narcotraficante extraditado al vecino país de Brasil. Entre las medidas impuestas, se fijó una fianza de Bs100 mil, arresto domiciliario con escolta policial y la prohibición de mantener contacto con las personas que forman parte de la investigación. Justiniano es investigado por los supuestos delitos de encubrimiento, asociación delictuosa y confabulación vinculados a la Ley 1.008. El fiscal de distrito de Santa Cruz Róger Mariaca explicó que el hecho que se le otorgue libertad a Robin Justiniano no significa que se aleje de la investigación en su contra. “Los indicios contra él y posibles autorías están demostrados para la Fiscalía. Es una decisión que no la comparto pero la respeto”, dijo en entrevista a Unitel. El imputado estuvo detenido en la cárcel de Palmasola desde el pasado 24 de abril cuando la juez cautelar Ana Gloria Rojas ordenó su reclusión. El abogado fue acusado por la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen y el Ministerio Público de ser el nexo para acercar a Pedro Montenegro con el entonces director de la FELCC Gonzalo Medina Sánchez. Montenegro fue condecorado en dos ocasiones por el excoronel supuestamente en agradecimiento porque donó un juego de sillas a la institución de investigación. Dentro la investigación del caso, salió a luz pública una fotografía de Justiniano con otros jefes policiales en Cartagena – Colombia. Entre los detalles brindados en la ocasión se revelaron las identidades de las 17 personas a las que Montenegro les pagó los pasajes y la estadía en suelo colombiano, para pasar las fiestas de carnaval y expusieron fotografías en las que se observa la salida de los ‘invitados de Montenegro’ desde Viru Viru. Todos lucían una polera que los identificaba como miembros de un mismo grupo. Los nombres de las 17 personas fueron: María Jennifer Rodríguez (esposa de Montenegro); Felicidad Mafalda V. Á. (suegra), Fernando Moreira y su esposa Esther A. C.; Robin Óscar Justiniano Merubia y su esposa V. A. O.; Diego Armando Hurtado y su madre E. R. R.; Kurth Germán Brun Ríos y su acompañante Y. A. F.; Mauricio Higa Rodríguez y G. H. F. Las otras cinco personas (tres de ellas menores de edad) son hijos de algunas de las parejas.