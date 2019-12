Piden a representante del Ministerio de Salud ante la CNS esclarecer casos de corrupción







10/12/2019 - 14:40:03

La Paz,ABI.- El secretario de la Federación de Sindicatos Médicos y Ramas Afines de la Caja Nacional de Salud (Fesimras), Luciano Valenzuela, pidió el martes al representante del Ministerio de Salud en esa entidad aseguradora, Carlos Iriarte, esclarecer los casos de corrupción que se denunciaron al interior de esa institución.



"Es una autoridad que ha sido designada y que va a formar parte del directorio de la CNS, es médico profesional e idóneo y esperamos que haga un buen trabajo y que, por supuesto le dé agilidad a estos procesos", dijo a los periodistas.



Valenzuela explicó que son ocho denuncias las que se tienen registradas sobre hechos de corrupción en la CNS y "por primera vez" el Viceministerio de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción ofreció información sobre el avance de esos procesos.



"Yo les comento que he estado en el Viceministerio de Justica y por primera vez nos han dado información que están avanzando los procesos, y antes no había la voluntad definitivamente para esclarecer ese tipo de problemas", agregó.



La semana pasada Valenzuela recordó que el exgerente de la CNS, Juan Carlos Meneses, debe responder por ocho denuncias de corrupción que ocurrieron en su gestión y ocasionaron un daño económico al Estado.



Asimismo, se refirió a las irregularidades que el Ministerio de Salud encontró en ese despacho, y exhortó a "seguir destapando" esos casos con la finalidad, no de generar ningún daño a nadie, sino de esclarecer y sancionar a los responsables como corresponde.



"Hay que seguir esa conducta y esclarecer todos los hechos de corrupción", señaló.