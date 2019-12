Arrestan a exCónsul de Bolivia en Argentina por uso ilegal de pasaporte diplomático







10/12/2019 - 09:11:14

Cochabamba, ABI.- El representante regional de la Dirección General de Migración, Sami Aliss, informó el martes el arresto del excónsul de Bolivia en Argentina, Ademar Valda, en el aeropuerto "Jorge Wilstermann" de la ciudad de Cochabamba por el uso ilegal de un pasaporte diplomático para viajes al exterior.



"Intentó viajar con su cédula de identidad. Sin embargo hemos podido evidenciar que ya no estando en funciones y habiendo recibido su destitución desde el 23 de noviembre tuvo ingresos y salidas del país portando un pasaporte diplomático (...). Lo que hemos hecho es traerlo a la instancia correspondiente en este caso la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen", dijo a los periodistas.



Valda fue diputado del Movimiento Al Socialismo (MAS) y en agosto fue designado por la administración de Evo Morales como Cónsul General de Bolivia en Argentina.



Según Aliss, el ex diplomático fue interceptado cerca de las 6h00 porque existía una alerta migratoria en su contra por la irregularidad detectada.



Sostuvo que la Dirección General de Migración considera que Valda actuó de manera "inadmisible" y dijo que se preservará que se cumpla "las reglas y normas".



Mencionó que el exdiplomático negó en un principio el uso del pasaporte diplomático y dijo que viajaba con el uso de su cédula de identidad.



"Pero, el sistema (migratorio) no miente y los sellos y las firmas en los pasaportes", aseveró.



El ex diplomático no dio aún declaraciones a los medios de comunicación, pero manifestó que su arresto es ilegal en un mensaje enviado por las redes sociales.