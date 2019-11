Camacho y Pumari: Gobierno de López Obrador permite a Morales incitar a la subversión en Bolivia







19/11/2019 - 19:23:20

La Paz, (ABI).- El presidente del Comité Cívico Pro Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, y su par de Potosí, Marco Antonio Pumari, condenaron el martes el accionar del Gobierno del presidente mexicano, Andrés López Obrador, de quien dijeron que permite al expresidente boliviano Evo Morales incitar a la subversión y violencia en Bolivia.



"Conjuntamente con @Marco_Pumari_A nos dirigimos al presidente de México @lopezobrador_ para manifestarle nuestra condena a su accionar y el de su gobierno. México no puede permitir que @evoespueblo incite a la subversión y violencia desde su territorio", escribió Camacho en su cuenta en Twitter.



En esa red social, el líder cívico también difundió una carta de tres páginas suscrita por Pumari y su persona dirigida el lunes al mandatario mexicano.



En esa misiva, ambos dirigentes cívicos, manifestaron su preocupación y consternación por el asilo de Morales y lamentaron la "actitud cómplice" del Gobierno mexicano que permite al exmandatario boliviano incitar a la subversión desde ese territorio, contrario a lo dispuesto en el tratado de Montevideo, hecho que -para juicio de ambos- es un "acto inamistoso y condenable".



"Nos duele también ver como una persona que hizo tanto daño, que promueve el odio y la violencia y que se jacta de hablar en representación de los sectores más pobres, está recibiendo una jugosa asignación del pueblo mexicano y vive con extraordinarios lujos, dudo que los mexicanos estén de acuerdo en cargar sus gastos públicos", señala esa misiva.



Asimismo, Camacho y Pumari recuerdan a López Obrador que "no debería tener ningún tipo de participación ni injerencia en Bolivia" y advirtieron al mandatario mexicano con responsabilizarlo de las muertes que podrían generarse en el país andino amazónico.



Además, recordaron a López Obrador que Bolivia y México comparten muchas cosas buenas, pero también malas, como es el narcotráfico, por lo que en ambos países existe una lucha contra ese flagelo social que tiene como protagonistas a los cocaleros, que "son los que hoy tienen el país "convulsionado" y con "enfrentamientos armados contra policías y militares".



Para ambos líderes cívicos, uno del oriente y otro del occidente boliviano, esa convulsión no es generada por ideologías políticas ni reivindicaciones sociales, sino "es porque la producción de cocaína se encuentra amenazada".



"Presidente (López Obrador), usted con sus acciones está atentando no solo con la democracia del continente, sino promoviendo el narcotráfico que tiene tan lastimado a nuestros pueblos. Deje de hacerle daño a bolivianos y mexicanos", exhortaron Camacho y Pumari en esa misiva.



Finalmente, Camacho y Pumari expresaron también una preocupación adicional por "el riesgo comercial al que expone a los hermanos mexicanos con su accionar" y recordó al mandatario mexicano que los tratados de libre comercio de su país con los Estados Unidos establecen la prohibición de asilo o refugio a personas acusadas de violación a los derechos humanos.



En ese marco, recordaron que "Morales tiene procesos admitidos ante la CIDH por los asesinatos, detenciones arbitrarias y persecución penal con fines políticos que datan, principalmente de los hechos ocurridos en el 2009 con el operativo en el Hotel las Américas de Santa Cruz de la Sierra y el inicio del proceso penal denominado Caso Terrorismo".



"Espero que este enorme riesgo no lo tome a espaldas de su pueblo", consideraron en esa carta.