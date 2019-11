Evo Morales sigue atizando el fuego: Eva Copa es la presidente de Bolivia







19/11/2019 - 16:28:00

La Paz.- Evo Morales, que dejó el cargo para asilarse en México, sigue atizando el fuego y ahora dijo que la presidente de Cámara de Senadores, Eva Copa, es legal y constitucionalmente la presidenta de Bolivia.



Se refiere a Jeanine Añez como la "señora que está era segunda vicepresidenta de los senadores y se proclama presidenta. Es un gobierno de facto y no interino. Todavía no aprobaron ni rechazaron mi renuncia la Asamblea Legislativa. Si no ha rechazado, entonces ahora ¿quién es la presidenta interina?, dijo en una entrevista con la agencia DPA.



Mientras Evo Morales sigue haciendo este tipo de declaraciones, los enfrentamientos en El Alto y Cochabamba no han cesado, ya que sus seguidores exigen la renuncia de Jeanine Añez. Este martes se produjo el fallecimiento de uno de sus seguidores en El Alto.



Morales reconoce que hay sectores movilizados que dicen no al golpe, no a la dictadura. 24 muertos a bala, ya es dictadura. Entonces, los mediadores, los facilitadores, tienen que hablar con todos los sectores. El nuestro, por supuesto, los movimientos sociales, la Asamblea, porque también tiene que pasar por la Asamblea Legislativa Plurinacional. Estamos dispuestos a nuevas elecciones basadas en la Constitución. Por la vida y por la democracia, Evo no participa, si no quieren que participe.



En la entrevista con DPA, Morales vuelve a entrar en contradicciones, ya que hace un par de días pidió que le dejen terminar su mandato y ahora dice su prioridad es su movimiento político.



Dice que su gran deseo es ir a su región "y hacer un restaurante de tambaqui, que es un pescado. Yo los sirvo. Cobro el plato y, de paso, la foto te cobro".