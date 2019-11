Jaime Bayly: Evo se metió $us 1400 millones por la cocaína con esa sonrisa de mascota altiplánica





17/11/2019 - 21:11:48

La República.- En la última edición de su programa transmitido desde Miami este viernes, Jaime Bayly detalló, apoyado en una pizarra, las supuestas ganancias que a lo largo de su mandato Evo Morales habría adquirido gracias a los cultivos de hoja de coca y producción de cocaína comprada por el Chapo Guzmán.



Bayly citó al Departamento de Estado de los Estados Unidos, cuyo informe señala que en los últimos años de gobierno de Evo se recogían 55 mil toneladas de hoja de coca en Bolivia, de las cuales 40 mil provenían del Chapare, departamento de Cochabamba, al centro del país.



“Las seis federaciones cocaleras del trópico de Cochabamba las presidía Evo Morales desde el 96 [...] De una tonelada de hoja de coca, salen 2.4 kilos de cocaína [...] por lo tanto, 96 mil kilos de cocaína son producidos al año con la hoja de coca del Chapare”, señaló el conductor peruano.



Según Jaime Bayly, el Chapo Guzmán y sus lugartenientes pagaban 2500 dólares por kilo de cocaína del Chapare, que luego revendían por 17 dólares.



“Si multiplicamos 96 mil kilos por 2500 dólares el kilo, nos da 240 millones de dólares al año. Esto es a groso modo lo que el Cártel de Sinaloa por año pagaba a las seis federaciones cocaleras del Chapare”, añadió.



“Obviamente Evo Morales tenía gente coludida, operadores, elegía bien a sus socios”.



El Chapare —según La Nación— es una zona que sigue leal a exmandatario de Bolivia, donde conviven los cocaleros y el narcotráfico.



“¿Cuánto de este dinero se quedaba Evo Morales? Por lo que me han contado mis fuentes, tengo un amigo en la DEA, [se quedaba] con la tercera parte, 80 millones de dólares que redondeando, porque me gusta redondear para arriba cuando ataco a mis enemigos, son 100 millones al año, en efectivo, en valijas, las tienes ahí en el Chapare”, aseveró Jaime Bayly.



“Multipliquen esto por los 13 años 9 meses que Evo estuvo en el poder, estamos hablando de $1400 millones, esto es lo mínimo que don Evo Morales, representante de los pueblos originarios, hombre humillado por las élites blancas de Bolivia, se ha ganado en 14 años de dictadura”.



Bayly cuestionó a quienes lo califican de racista por evidenciar al exmandatario.



“Y yo decía que era tonto, pues no, con esa carita de despistado, con esa manifiesta hostilidad al español, por lo bajo, sin que nadie se diera cuenta, con esa sonrisa de mascota altiplánica, porque es la mascota del chavismo, se metía al bolsillo [todo ese dinero]”.



“Yo le digo: he masticado hoja de coca, he aspirado cocaína, tengo autoridad moral para hablar de esto [...] Cómo va a extrañar los dólares del Chapo Guzmán, debería ir a visitarlo a la Penitenciaria si tuviera un átomo de gratitud”, finalizó Jaime Bayly.



Las declaraciones sobre Evo se encuentran a partir del minuto 18.00. Puede ver el programa completo a continuación.