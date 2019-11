WhatsApp notificará cada vez que alguien intente acceder a una cuenta desde otro dispositivo







17/11/2019 - 16:30:29

Infobae.- La seguridad y la privacidad son dos de los elementos que más importa para los usuarios de teléfonos inteligentes. A partir de esta preocupación es que WhatsApp, la aplicación de mensajería instantánea más popular a nivel mundial, está desarrollando nuevas funciones con las cuales se genera mayor certeza respecto a quién puede tener acceso a tu cuenta.



De acuerdo con el portal de información especializada sobre la app, WABetaInfo, los responsables de la aplicación trabajan en una herramiento, la cual está presente en la versión beta para el sistema operativo iOS, y consiste en un aviso de seguridad que se envía cuando alguien intenta registrar el mismo número de teléfono desde un segundo dispositivo.



Esta innovación resulta especialmente significativa, pues antes, si alguien solicitaba un código de registro para una cuenta, el dueño de la misma no se enteraba hasta recibir un mensaje de texto con el número de verificación.



Con esta modificación, los dueños de las cuentas originales recibirán una notificación en su pantalla en donde se les indicará que se ha pedido un código de registro para poder ingresar a la cuenta desde otro teléfono. Además, en un segundo mensaje se puede leer una recomendación orientada a no compartir el número con nadie.



Este aviso será sumamente útil para aumentar los procesos de seguridad dentro de la app, pues ya nadie podrá acceder a una cuenta sea por descuido o de manera intencional sin que el dueño se dé cuenta. Además, esta medida será muy importante si se implementa la rumoreada función de poder iniciar sesión en múltiples teléfonos inteligentes.



La otra herramienta que se encuentra en desarrollo aplica para los dispositivos del sistema operativo Android. En la versión beta de esos teléfonos se está implementando un aviso dentro de las conversaciones, el cual indica cuando un usuario ha bloqueado o desbloqueado a otro.



Resulta importante destacar que este mensaje únicamente aparece en la interfaz de la persona que realizó el bloqueo y no al revés. Además, en relación a esta función, pronto habrá una separación en la lista de contactos en donde estarán todos aquellos con los que un usuario ha decidido no establecer comunicación.



Cómo impedir ser añadido a grupos de WhatsApp



Una de las acciones que más interés había generado en la comunidad cibernética relacionada con WhatsApp era la de evitar la adición a grupos en los alguien no quiere o no pidió estar. Ahora es posible establecer límites respecto a ese tema y aquí se explica cómo realizar esta sencilla acción.



El primer paso será tener la app actualizada, lo cual se puede realizar desde la Play Store o la Apple Store. Una vez que se haya hecho esto, habrá que acceder al menú de Ajustes de la app y configurar la herramienta desde la opción Cuenta, ahí se debe dirigir a Privacidad. Entonces se puede acceder al apartado Grupos y ahí será posible ver “Quién puede añadirme a los grupos”.



Ahí se tendrá que elegir entre tres opciones: todos; mis contactos; o mis contactos, excepto... En caso de optar por la última alternativa habrá que seleccionar el o los contactos específicos a quienes se les quieren bloquear la opción de añadir a un chat grupal.



Si bien la función que se incorporó recientemente es útil para evitar grandes cantidades de mensajes, la última actualización de la app ha presentado problemas para algunos usuarios, quienes han reportado que el consumo de la batería incrementó de forma considerable.



La explicación de esto puede hallarse en que cuando se presenta una nueva versión relevante, se necesita ajustar algunos de sus elementos para optimizar el servicio. Usualmente la solución suele llegar de la mano de otra actualización.