Evo Morales: Tal vez mi error fue aceptar una candidatura basada en una sentencia constitucional







17/11/2019 - 12:18:41

México.- Quizás haciendo un "mea culpa" tardío, Evo Morales reconoció en el exilio que su error tal vez fue haber aceptado su candidatura basada en una "sentencia constitucional".



Así lo reconoció en una entrevista con la agencia EFE y que reproducen los medios internacionales este domingo en la que dijo que la militancia del MAS y los movimientos sociales le ofrecieron a que vuelva a ser candidato.



"A mí me dijeron: Evo, tu vida no depende de vos, depende del pueblo”, dijo al justificar su decisión de volverse a postular como candidato aún sabiendo que la constitución no lo permitía. "Quién sabe si fue un error", reconoció.



El pueblo boliviano y la oposición denunciaron de manera permanente que Evo Morales estaba violando la Constitución al volverse a postular amparado en una sentencia constitucional que le reconocía el derecho humano a ser candidato.





TEMA UNA GUERRA CIVIL EN BOLIVIA



Siguiendo la línea de las predicciones de violencia iniciadas por Juan Ramón Quintana que habló de un Vietnam en Bolivia, Evo Morales salió este domingo asegurando que teme una guerra civil, por lo que pidió una mediación.



Morales pidiÓ una mediación en los conflictos con José Pepe Mujica y José Luis Rodríguez Zapatero, ambos de la línea de izquierda y muy afines al exmandatario a los que debería sumarse, dijo, la Unión Europea.



Morales confesó "tener mucho miedo a que se produzca una guerra civil" en Bolivia e instó a sus seguidores a buscar el diálogo para evitar más muertes.



A pesar de este llamado a la pacificación, Morales vuelve a responsabilizar a grupos violentos de los enfretamientos. "Pandilleros, drogadictos, pagados. Incluso se han infiltrado en las universidades. Y se organizan como paramilitares. Hago un llamado a mi pueblo, del campo o de la ciudad; pobres, humildes o pudientes que ostentan el poder económico, a que no podemos estar enfrentados, peleando”, expresó.



Morales no mencionó que los conflictos radicales de enfrentamiento se encuentra en Cochabamba, donde han fallecido 9 personas en Sacaba y persisten los bloqueos en Yapacanín, donde sus seguidores exigen la renuncia de la presidente Añez y su retorno a la presidencia.



Morales reconoció que ahora, los que están movilizados, ya no quieren diálogo, sino primero echar al nuevo gobierno y ver cómo recomponer el Estado, dijo.