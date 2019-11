El Tigre pide jugar y repartir los premios por mérito deportivo







17/11/2019 - 08:50:41

Página Siete.- Ricardo Llanos, dirigente del club The Strongest, insistió en que la propuesta del club es jugar los restantes partidos que corresponden al Clausura y de esa manera repartir los premios por "mérito deportivo". El directivo hizo conocer la posición de la entidad paceña en el Consejo Superior de la División Profesional que se desarrolló este sábado en la ciudad de Santa Cruz.



"Hay un tiempo de espera, determinamos reunirnos una vez más; como club esperamos que todo vuelva la paz y el torneo se reencamine y a partir de ello a disfrutar del fútbol", dijo el directivo, quien además lamentó la posición del titular del club Destroyers (Carlos Blanco) quien -según Llanos- no respetó a los directivos de los clubes e insistió en sus posiciones "que reglamentariamente no se pueden cumplir, él está desesperado de salvarse del descenso".



El directivo puntualizó que se mantendrán firmes en su propuesta de finalizar el Campeonato Clausura con la disputa de todos los partidos y así lidiar los 30 puntos que tiene cada plantel para acumular y cumplir sus objetivos. El club The Strongest es tercero en la tabla de posiciones con 29 puntos, el primer lugar es para Wilstermann con 36 y Bolívar es segundo con 33.



Mientras que en la tabla acumulada es segundo, la primera posición es para Bolívar y el tercero es Wilstermann. De dar por finalizado el Campeonato Clausura y "respetar" la tabla de posiciones la segunda plaza para la Copa Libertadores 2020, le correspondería a los rojos cochabambinos, opción que es respalda.



En el Consejo Superior los delegados de 13 clubes (faltó uno) acordaron que el torneo debe reiniciarse el 24 de noviembre "si las condiciones están dadas", de no ser así volverán a reunirse y definir qué pasos seguirán, una de las propuestas es que termine el torneo y de llegue a un acuerdo con referencia a la forma de cómo repartirán los premios para el siguiente año (Copa Libertadores y Sudamericana).



"Queremos que se juegue los partidos restantes y esperar que la calma vuelva al país para disfrutar de un campeonato y que sea por mérito deportivo. Nos dimos un tiempo para volver a las canchas", finalizó el directivo.