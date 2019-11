Más de 65 industrias en Cochabamba paran al no tener combustible





17/11/2019 - 08:27:43

Los Tiempos.- Por lo menos 65 industrias cochabambinas han detenido sus labores afectadas por la falta de combustible tras la ruptura del gasoducto Carrasco-Valle Hermoso en la zona del trópico cochabambino, y, según la información que se tiene, la paralización continuará al menos por siete días más.



Así lo informó ayer la presidenta de la Cámara de Industria de Cochabamba, Tania Claros, quien dijo que el sector en Cochabamba pasa por un período muy crítico, que se suma a las más de tres semanas que se tuvo que parar por los bloqueos y conflictos sociales.



Según Claros, se está haciendo el relevamiento de las más de 270 afiliadas a la Cámara y, hasta la fecha, se ha contabilizado 42 empresas afectadas en el Parque Industrial de Santiváñez y otras 23 en la ciudad de Cochabamba.



Entre las empresas más representativas afectadas se encuentran Embol, PIL, Ceramil, Faboce, Coboce, Unilever, Río Grande, Astrix y otras.



Claros dijo que esperan información oficial de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB). Sin embargo, técnicos entendidos en la materia explicaron a la entidad que aun si comenzarán la reparación en este momento, suponiendo que cesen los bloqueos, la reposición total demoraría siete días.



El nuevo ministro de Hidrocarburos, Víctor Hugo Zamora, confirmó que la reparación tomaría siete días y que el corte se produjo por una explosión provocada por motivos políticos por “afines al anterior Gobierno”.



OTRAS REGIONES AFECTADAS



En La Paz, el mayor conflicto es en la planta de Senkata, que abastece los surtidores y donde ya se vio la falta de combustibles, situación que obligó a la mayoría de las estaciones a suspender la venta, excepto aquéllas que ofrecen GNV.



Desde Trinidad, se reporta que se agotó el GLP y queda un cupo limitado de gasolina y diésel para cinco días. La causa son los bloqueos en la carretera Trinidad-Santa Cruz.



Hay otros problemas en Santa Cruz y Tupiza, además del envío de gas a Argentina.



GOBIERNO DICE QUE ATACAN POR 4 FRENTES



El ministro de Hidrocarburos, Víctor Hugo Zamora, afirmó que afines al anterior Gobierno atacan por cuatro frentes y no permiten el normal abastecimiento de combustibles: el caso de la ruptura del gasoducto Carrasco-Valle Hermoso, la toma de la planta de Senkata y los bloqueos en Santa Cruz y Sucre.



Con relación al gasoducto, confirmó que el daño se debió por una explosión causada por afines al MAS, y calculó que repararlo tomará siete días. Mientras tanto, se aplicó un plan de contingencia para garantizar el gas domiciliario recortando la provisión a las industrias.



“Estamos viendo capacidades de cupos para que el nivel operativo no baje a cero”, señaló a tiempo de explicar que ni siquiera se pudieron iniciar los trabajos de refacción porque los bloqueos impiden a los técnicos llegar al lugar del incidente.



Añadió que el Gobierno busca a representantes válidos para poder dialogar.