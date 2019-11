Solicitan logística para traslado de alimentos







17/11/2019 - 08:25:30

El Día.- La Asociación de Avicultores de Cochabamba (ADA-Cochabamba) informó que no logra trasladar carne de pollo y huevo principalmente a la ciudad de La Paz por los bloqueos en las carreteras. Ante esto, pidió al Gobierno que la Fuerza Aérea Boliviana (FAB) les alquile más aviones para el transporte de insumos y pollo a sus mercados.



Preocupación. "No estamos pudiendo llevar pollo y huevo particularmente a la ciudad de La Paz, que es el mercado más grande que atendemos. También hacemos distribución adicional a los departamentos de Oruro, Sucre y Potosí pero la región de La paz es la más importante", explicó el asesor general de ADA Cochabamba, Fernando Quiroga, durante una conferencia.



Por este problema, Quiroga afirmó que el precio del producto comenzará a incrementarse y esto afectará a la canasta familiar.



Desde el 23 de octubre la ciudadanía y vecinos de la mayor parte de las regiones del país cumplió un paro cívico en defensa del voto y ante denuncias de fraude electoral. No obstante, las protestas se levantaron tras la renuncia del presidente Evo Morales y la sucesión de la senadora Jeanine Añez como la nueva mandataria.



Sin embargo, el conflicto se ha extendido por una parte de los alteños que ha efectuado marchas y el cierre de rutas en demanda de la renuncia de la mandataria y el retorno de Morales.



El asesor explicó que una de las más grandes dificultades son los bloqueos en las carreteras para el traslado de insumos y de pollo para los mercados.



Cochabamba recibe 30.000 toneladas mensuales de maíz y sorgo para el consumo de las aves.



Quiroga precisó que la ruta de Santa Cruz a Cochabamba está cerrada y se usa para la provisión de granos para la avicultura y se refuerza con maíz, sorgo y soya.



En esa línea, aclaró que si bien el sector avícola tiene la capacidad de almacenaje de estos granos no es así para periodos largos.



Quiroga informó que con la FAB se ha coordinado para trasladar algunos insumos avícolas de Santa Cruz a Cochabamba y algo de Cochabamba a La Paz, pero es "insuficiente" por la cantidad de toneladas que se requiere para la producción mensual.



"Ya vamos un mes de paralización y esto nos está afectando de forma directa, lo cual nos dificulta sostener el negocio y la producción", dijo.



Ante esto, el asesor pidió al Gobierno que la FAB les alquile más aviones para el traslado de insumos y la carne de pollo para el consumidor final.