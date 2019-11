250 toneladas de carne y pollo llegan a La Paz gestionado por el Ministerio de Desarrollo Rural







15/11/2019 - 19:35:00

La Paz, (ABI).- El ministro de Desarrollo Productivo, Wilfredo Rojo, informó el viernes que se traslada vía aérea al menos 250 toneladas de carne de pollo, para garantizar el abastecimiento de ese producto a la ciudad de La Paz.



"Hoy día se han traído 250 toneladas de pollo y hay pollo en la ciudad (...), hemos hecho un puente aéreo desde esta mañana, hemos hecho con respecto a alimentos", dijo a los periodistas.



Rojo manifestó que se trasladó también carne de res y otros productos de primera necesidad, desde los departamentos de Santa Cruz, Cochabamba y Beni, después de realizar gestiones con los empresarios privados.



La autoridad pidió calma a la población y garantizó el traslado de esos productos a los mercados, con el apoyo de policías y militares.



"Hemos (hecho) algunas acciones, por ejemplo, para que no falte pollo, para que no falte ese tipo de alimentos, se ha podido desarrollar actividades en ese aspecto", agregó.



Por otra parte, instó a la población de La Paz y Cochabamba a tener calma con el abastecimiento de carburantes, porque dijo que se está trabajando para restaurar el servicio.



"La población de Paz, Cochabamba debe tener paciencia, debe tener un poco de paciencia en el tema de la provisión de gasolina, pero (se) están tomando todas las previsiones para que no falte", señaló.