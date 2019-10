Unos 400 mil jóvenes de 18 años debuta este domingo en las elecciones con voto imprevisible







19/10/2019 - 14:51:51

La Paz, (ABI).- La "Generación Z", que agrupa a personas nacidas a finales de 1990 y principios del año 2000, debutará este domingo, en las elecciones generales, con un voto "imprevisible".



Según datos del Tribunal Supremo Electoral (TSE) más de un millón de nuevos electores fue registrado en el padrón para las elecciones, de cuya cifra aproximadamente 40% son personas que cumplieron o cumplirán los 18 años de edad hasta el día del proceso electoral.



Esa parte de la población boliviana, tiene un voto "imprevisible" en estos comicios, porque no tiene claro qué opción política elegirá.



La "Generación Z" le sigue a la denominada "Milenial" y se caracteriza por ser la primera generación digital, porque nació inmersa en esa cultura, ya que la tecnología para ese grupo es parte esencial en su vida.



Esa generación, al encontrarse sumergida en la "era digital" en la que existe una gran cantidad de información a su disposición, no espera para aprender las cosas que le interesan, sino que las busca en la nube y obtiene los datos que requiere, por lo que no ve necesario acudir a alguien que pueda absolver sus inquietudes.