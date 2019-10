En la recta final proceso electoral Jorge Quiroga llama a votar por Carlos Mesa







13/10/2019 - 20:36:14

Erbol.- El expresidente Jorge Tuto Quiroga llamó este domingo a los bolivianos a votar por Carlos Mesa por un acto vital y de superviviencia democrática, porque solamente de esa manera se forzará a una segunda vuelta y habrá oportunidad de repetir la votación del 21F.



“Te pido que votes por Mesa”, dijo en un mensaje difundido a los medios de prensa donde explicó que hoy está claro que el MAS, por primera vez en una elección presidencial, en casi quince años, no tiene mayoría.



Sostuvo que de los aproximadamente 6 millones de votos válidos que se emitirán este 20 de octubre, el MAS podría obtener algo más de 2,5 millones de votos y la única manera de evitar que Morales gane un cuarto mandato ilegal, es que el otro candidato esté a menos de 10% de los votos válidos y alcance más de 2 millones de votos válidos.



Dijo que solo votando todos por Mesa podemos tener la oportunidad de rechazar al abuso autoritario de Evo Morales. No existirá recuperación democrática en segunda vuelta si no votamos por Carlos Mesa ahora, en esta primera vuelta el 20 de octubre, puntualizó.



“En esta elección nos jugamos la democracia y la reconstrucción económica nacional, después de casi quince años de despilfarro lacerante y corrupción gigantesca”, manifestó a tiempo de señalar que está convencido que en los próximos meses la Corte de San José fallará determinando que la reelección perpetua no es un derecho humano, por eso si Evo sigue en el gobierno sumiría al país en un caos democrático de imprevisibles consecuencias.



También expresó sus preocupaciones por el futuro económico del país, porque el MAS ha despilfarrado la mejor herencia y dejará una Bolivia con reservas internacionales en descenso, cada vez más endeudados, con altísimos déficits fiscal y comercial, ahogados en corrupción y con el país atestado de elefantes azules.



Advierte que con el MAS en el gobierno lo único seguro que existe es un triste futuro como el que ofrece hoy Nicolás Maduro a Venezuela. “La decisión este 20 de octubre es nítida y existencial, llegó la hora de escoger: democracia o autocracia, soberanía popular o tiranía masista, república boliviana o Madurolandia, libertad o dictadura, Carlos Mesa o Evo Morales. Yo escogí, votaré por una patria con democracia y libertad, votaré por Carlos Mesa”, dijo el ex mandatario.