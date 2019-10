La NASA programa la primera caminata espacial con solo mujeres para mediados de octubre







12/10/2019 - 16:07:07

Gizmodo.- En marzo, la NASA causó un escándalo al anunciar la primera caminata espacial con solo mujeres y luego cancelarla porque no tenía suficientes trajes de la talla adecuada. Este mes, la agencia espacial estadounidense intentará hacer historia de nuevo, y asegura que los trajes ya no suponen un problema.



De acuerdo con la NASA, las astronautas Christina Koch y Jessica Meir se convertirán en el primer equipo compuesto exclusivamente de mujeres en realizar una caminata espacial el 21 de octubre. La caminata es una de 10 que la agencia tiene planificadas para 2019 cuyo objetivo principal es reemplazar las antiguas baterías de níquel hidrógeno de la Estación Espacial Internacional (ISS) con baterías de iones de litio, que son modelos más nuevos.



Los astronautas de la NASA han estado cambiado las baterías de manera progresiva desde el 2017. Esperan poder terminar la tarea este año.



Originalmente, Koch iba a realizar la caminata con la astronauta Anne McClain, un miembro de la tripulación que regresó a la Tierra el pasado junio. La semana de la caminata, la NASA anunció que Koch trabajaría con el astronauta Nick Hague en vez de con McClain porque no tenía dos trajes espaciales en talla M configurados para las dos mujeres. No obstante, sí que había un traje disponible en talla L, lo cual facilitó que Hague tomara el lugar de McClain.



En aquel momento, la NASA explicó que aunque tenía otro traje en talla M en la estación espacial, no podrían configurarlo a tiempo para realizar la caminata programada. Configurar un traje en el espacio es un proceso complicado que puede tardar hasta 12 horas. Consiste en conectar todas las extremidades del traje a una funda de torso y luego conectarlo a un sistema de soporte vital.



La agencia, sin embargo, lanzó otro traje en talla M configurado a la ISS este año. Según Kirk Shireman, el responsable de programa de la ISS, no lo hicieron por un miembro de la tripulación específico. Fue una cuestión de planificación. Shireman afirmó analizan las personas que tienen una certificación para realizar caminatas en la estación y el número de caminatas programadas. Añadió que en los próximos años, muchas personas de talla M irán a la ISS.



Como con todas las caminatas, esta podría cambiar según las circunstancias. No obstante, sigue en pie por ahora, y las astronautas están emocionadas por la posibilidad de hacer historia.



“Hay muchas personas que se motivan con historias de inspiración sobre personas que se parecen a ellas”, dijo Koch. “Y creo que es un aspecto importante de la historia que se puede contar”.