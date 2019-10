En Latinoamérica abunda el litio pero carece de infraestructura para procesarlo: Bloomberg







RT.- Argentina, Brasil, Bolivia y Chile controlan el 70% de las reservas globales del litio, pero sin embargo no obtienen todos los beneficios posibles de su producción, ha señalado este viernes Bloomberg con referencia a varios expertos.



Según el diario, el mejor ejemplo de ello probablemente es Chile, el segundo productor del litio crudo del mundo. En 2017, cuando los precios de ese elemento alcanzaron su máximo histórico, el Gobierno chileno logró atraer a los planes de producción de baterías a gigantes electrónicos como Samsung y Posco. Pero a principios de este año, tras la caída de los precios en un tercio, los inversores rechazaron de participar en el proyecto.



Como resultado, el único productor de baterías de litio en el país es la compañía Andesvolt, que importa los componentes y los ensambla en Valdivia. Sin embargo, las estrictas normas que rigen el transporte de pilas de litio dificultan el funcionamiento de la empresa.



Chile no es el único país sudamericano donde los inversores extranjeros abandonaron recientemente planes de la producción de baterías de litio anunciados previamente. En Argentina, la crisis económica y la posible victoria de Alberto Fernández en las elecciones presidenciales llevaron a la congelación de un proyecto conjunto de la compañía italiana Seri Industrial SpA y la empresa estatal JEMSE (Jujuy Energía y Minería Sociedad del Estado), afirma el diario con referencia al presidente de JEMSE, Carlos Oehler.



Sin embargo, siguen vigentes los planes de la compañía MicroPower-Comerc, fundada por el exejecutivo de Tesla, Marco Krapels, de desplegar la producción de baterías en Brasil.



Utilizar el litio que se encuentra en su subsuelo para fabricar baterías en vez de exportarlo podría hacer ascender a esos países en la cadena de producción, lo que aumentaría el valor añadido que queda a su disposición, indica James Ellis, de la organización de investigación BloombergNEF.



"El tamaño de la oportunidad es enorme. […] Pero cuando miras lo que está planeado a nivel mundial, no hay activos de fabricación de baterías en América Latina", indica.



Mientras tanto, Bolivia muestra un buen ejemplo de desarrollo de la industria. En 2018 empezó la explotación de sus yacimientos del litio, que albergan el 15% de las reservas mundiales. Por si eso fuera poco, el mes pasado Industrias Quantum Motors SA produjo el primer coche creado en el país, y es eléctrico. Aunque por ahora utiliza acumuladores de producción extranjera, en junio Sucre anunció que su fabricación local empezará hacia 2024.