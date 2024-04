Reiteran que la Fiscalía cerró el caso del audio contra Marcelo Arce por el tema del litio





29/04/2024 - 11:57:32

La viceministra de Comunicación, Gabriela Alcón, reiteró este lunes que los audios contra Marcelo Arce, sobre el tema del litio ya fueron investigados y el caso fue cerrado en 2023 por la Fiscalía con base en tres elementos. “Los audios que se han vuelto a escuchar son parte de un proceso que ya ha sido cerrado, es un proceso de investigación del año pasado. El señor Evo Morales ha presentado una denuncia, lo hacía mediáticamente, a través de las conferencias el diputado Héctor Arce, (que) se ha cerrado este caso por tres motivos”, indicó la autoridad en conferencia de prensa. El 11 de octubre de 2023, Evo Morales presentó un audio que atribuía a Marcelo Arce, hijo del presidente Luis Arce, acusándolo de presuntamente negociar el litio y el gas boliviano. La Fiscalía activó una investigación y fue hasta noviembre de ese mismo año que rechazó la denuncia por la presunta comisión del delito de tráfico de influencias. En las últimas horas, el dirigente cocalero volvió a arremeter contra el presidente Luis Arce y su hijo acusándolos de haber convertido el proyecto de industrialización del metal blanco “en un negocio familiar”. Ante esta situación, Alcón recordó que la Fiscalía rechazó y cerró el caso en base a tres argumentos. “El hijo del presidente, el señor Marcelo, no trabaja en YLB (Yacimientos de Litio Bolivianos). Segundo elemento, los audios que se han mostrado, lo dice el informe que es un documento público, no son pruebas sustentadas (…). Y los más importante, todas las empresas que señala no tienen un solo contrato, un convenio en este momento con YLB”, explicó Alcón. Enfatizó en que las convocatorias de la estatal son públicas, transparentes y que no existe un “trabajo oculto”. “Volver a presentar un audio que ya está dentro de un proceso que ha sido cerrado, que ya ha sido rechazado y tiene una posición por parte del Ministerio Público no corresponde (…). Basta de politizar, basta de desprestigiar un trabajo que en este momento se está haciendo con responsabilidad, con mucho compromiso, con una política de Estado que va mostrar resultados”, exhortó.