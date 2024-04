Preocupante confesión de Arce: El gas se ha agotado y no hay de dónde sacar plata





28/04/2024 - 17:57:30

El presidente Luis Arce Catacora, confesó este domingo que el gas se ha agotado en Bolivia y que no hay de dónde sacar dinero para cumplir con las obligaciones, según publica la Agencia ABI. Estamos volviendo a hacer exploraciones para ver si hay más gas, no tenemos esos recursos. Y cuando nos queremos prestar la Asamblea Legislativa, hay que decirlo con claridad, la derecha y el ala evista, nos niegan”, insistió el presidente. La Red Erbol complementa que Arce admitió que su gobierno ya no tiene recursos porque no sabe de dónde sacar plata para atender las demandas y necesidades de la población, porque el gas, que generaba la mayor parte de los recursos económicos, se ha agotado. La contundente revelación la hizo en la población de Sapahaqui, departamento de La Paz, durante la inauguración del XX congreso ordinario de la Federación Departamental Única de Mujeres Campesinas Indígenas Originarias de La Paz "Bartolina Sisa" que se preparan para asistir al congreso del MAS en El Alto. Dijo que el gobierno sabe de las necesidades del departamento de La Paz, pero “ya no tiene la plata que tenía antes” cuando en el gobierno de Evo Morales fluían los recursos por las exportaciones de gas. “El gas se ha agotado. Estamos volviendo a hacer exploraciones para ver si hay más gas. Hermanas, hermanos, no tenemos esos recursos y cuando nos queremos prestar, la derecha y el ala evista, nos niegan en la Asamblea la aprobación de créditos. Cuando hay demandas por más obras, no hay pues de donde sacar plata”, afirmó. Recordó que la anterior semana la Cámara de Senadores con votos del ala evista y la derecha, han rechazado, luego de que se ha aprobado en la Cámara de Diputados, el crédito para completar la línea del Teleférico Café en la ciudad de La Paz. “No quieren que hagamos obras, no quieren que avancemos para después decir que la economía está mal. Pero ellos son los culpables, hermanos. Ellos son los que estrangulan, los que ahorcan la economía del pueblo boliviano”, afirmó a tiempo de anunciar que la respuesta de su gobierno será en las urnas. Explicó que la derecha y los evistas vienen diciendo que el gobierno está bajando de calificación porque maneja mal la economía. Señaló que, al parecer, estos opositores no leen ni siquiera los informes que salen de afuera, porque Bolivia no ha dejado de pagar su deuda externa, ni un solo centavo, ni un solo día. Arce manifestó que el fundamento de las agencias calificadoras para bajar de riesgo país a Bolivia, es el problema político en la Asamblea que no permite aprobar créditos para impulsar la atención de proyecto para todos los municipios. Indicó que, a pesar del bloqueo en el Legislativo, su gobierno seguirá haciendo obras. En la parte final, hizo votos para que el congreso de las Bartolinas salga fortalecido de cara al congreso del MAS en El Alto donde se decidirá si el MAS quiere continuar bajo la cultural del “dedazo” o fortalecer sus organizaciones sociales para sostener al gobierno nacional.