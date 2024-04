CIDH amplía plazo para definir si denuncia de vinculados al caso Terrorismo pasa a la Corte-IDH





27/04/2024 - 21:31:53

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) amplió el plazo hasta el 26 de julio para definir si la denuncia de los dos sentenciados en el denominado caso Terrorismo pasa a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH), en consideración a que el Estado cumplió las recomendaciones del Informe de Fondo, informó la Procuraduría General del Estado. “El Estado Boliviano ha implementado acciones concretas para el cumplimiento e implementación de las recomendaciones del Informe de Fondo emitido dentro del Caso No. 13.546 – Mario Francisco Tadic Astorga y otros, por lo que se ha dispuesto la prórroga del plazo inicialmente fijado, hasta el próximo 26 de julio de 2024, manteniéndose por tanto el seguimiento a las recomendaciones en fase aún no contenciosa”, refiere el comunicado de la Procuraduría. Bolivia respondió el 11 de abril al Informe de fondo emitido por la CIDH sobre la petición de Tadic y otros, por el denominado caso Terrorismo. Hasta este viernes 26 de abril debía definir si la causa pasa o no a la CorteIDH. Tadic y Elod Tóásó fueron capturados durante el operativo policial en el Hotel las Américas, el 16 de abril de 2009, donde perdieron la vida Eduardo Rózsa Flores, Arpad Magyarosi y Michael Dwyer, acusados de conformar una célula terrorista. La Procuraduría expresó el “sólido compromiso” del Gobierno de cumplir con transparencia y racionalidad las recomendaciones de la CIDH. Además, la Procuraduría resaltó que los argumentos presentados por Estado y la asistencia técnica solicitada, y la respuesta favorable respecto a las posibles reparaciones económicas que facilitará el dialogo entre partes, fueron fundamentales para la extensión del plazo, y considerando una apreciación razonable del esfuerzo por cumplir con las obligaciones establecidas en el Informe. La Procuraduría General del Estado continuará liderando las acciones de defensa y representación legal del Estado en este proceso, refiere el comunicado.