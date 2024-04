JLo desafía a la Inteligencia Artifcial en el nuevo thriller de Netflix





25/04/2024 - 19:14:46

Infobae.- Jennifer Lopez se embarca en una misión tecnológica crítica en el nuevo filme dirigido por Brad Peyton, donde asume el papel de Atlas Shepherd, una destacada analista que mantiene una relación de desconfianza hacia la inteligencia artificial. Esta producción, titulada Atlas, relata la encomienda de capturar a un robot desviado con el que comparte un enigmático vínculo anterior. La trama se complica, obligando a Shepherd a reconsiderar su postura respecto al trabajo con tecnologías avanzadas para asegurar el bienestar global. “Atlas Shepherd (Jennifer Lopez), una brillante pero misántropa analista de datos que no confía en la inteligencia artificial, se une a una misión para capturar a un robot renegado con quien comparte un misterioso pasado. Pero cuando el plan se complica, deberá aprender a trabajar con la tecnología para salvar a la humanidad”, adelanta la sinopsis de este thriller que tiene como fecha de estreno el próximo 24 de mayo. La película se beneficia de un sólido equipo detrás de cámaras, contando con Leo Sardarian y Aron Eli Coleite en el guion, mientras que la producción corre a cargo de un conglomerado de talentos incluyendo a Brad Peyton y Jeff Fierson de ASAP Entertainment, Joby Harold y Tory Tunnell de Safehouse Pictures, junto a Jennifer Lopez, Elaine Goldsmith-Thomas y Benny Medina de Nuyorican Productions, y Greg Berlanti y Sarah Schechter de Berlanti/Schechter Films. La ejecución de este ambicioso proyecto también cuenta con el apoyo de los productores ejecutivos Samson Mücke y Michael Riley McGrath. El elenco que acompaña a López es estelar, presentando a actores de calibre como Simu Liu, Sterling K. Brown (This is Us), Gregory James Cohan, Abraham Popoola, Lana Parrilla y Mark Strong, quienes aportan sus talentos para dar vida a esta narrativa envolvente y tecnológicamente avanzada en la que la humanidad se encuentra en una encrucijada crítica. La premisa se centra en la necesidad de colaboración entre humanos y máquinas, explorando temáticas de desconfianza, superación y el irrefrenable avance de la inteligencia artificial.

Los orígenes de Jennifer López Nacida el 24 de julio de 1969 en el Bronx, Nueva York, JLo es conocida por su multifacética carrera en el entretenimiento, que abarca la actuación, el canto, y el baile. López se lanzó a la fama en 1997, cuando protagonizó la película Selena, por la cual recibió una nominación al Globo de Oro. A partir de allí su carrera como actriz fue creciendo y se consolidó dentro del género de comedias románticas y también en films de acción y suspenso. Como cantante, debutó en 1999 con el álbum On the 6, destacando su éxito internacional If You Had My Love. A lo largo de su carrera, ha lanzado varios álbumes exitosos, singles y ha participado en numerosas películas y programas de televisión. Este film que la trae de regreso a la actriz al género de la ciencia ficción, no solo es un escaparate para la creciente fascinación por las narrativas que involucran inteligencia artificial y sus implicaciones éticas y sociales, sino que también refuerza la versatilidad de Jennifer Lopez como actriz, quien se sumerge en un papel que desafía su rango y capacidad de interpretación. Asimismo, la dirección de Peyton promete entregar una película cargada de acción, drama y un toque de ciencia ficción, elementos que ya han generado expectativa entre los aficionados del género. Agéndate la fecha del 24 de mayo para ver este film que seguramente liderará la lista de los más vistos.