1.000 dólares para quienes vean todas las películas de Star Wars





25/04/2024 - 12:54:51

Infobae.- En un giro inusual dentro de las celebraciones del no oficial “Día de Star Wars” este 4 de mayo, FinanceBuzz, un sitio web dedicado a las finanzas personales, ha lanzado una convocatoria que desafía a personas ajenas a la famosa saga para sumergirse de lleno en el universo de Star Wars. La oferta consiste en pagar a un individuo la suma de 1,000 dólares para que vea las nueve películas principales de la franquicia, además de proporcionar 100 dólares adicionales para cubrir gastos relacionados, tales como alimentos o las tarifas de los servicios de streaming necesarios para la tarea. Si bien todo suena muy interesante para cualquier fan, la peculiaridad del trabajo radica en que el candidato elegido no debe tener previa familiaridad con Star Wars, apuntando a obtener una perspectiva fresca y no influenciada sobre la serie, indicó KTLA. El perfil buscado por FinanceBuzz es el de alguien con “ojos de Padawan frescos”, un novato en el universo de los Jedis que, por alguna razón, nunca ha visto ninguna de las películas, series de televisión o disfrutado de los videojuegos relacionados con la franquicia. La tarea asignada a esta persona, denominada “Wookie Rookie” por la empresa, es completar el visionado de todas las películas en orden cronológico de lanzamiento, desde Episodio IV: Una Nueva Esperanza hasta Episodio IX: El Ascenso de Skywalker, todo ello en el transcurso de una semana, probablemente a fines de mayo. La finalidad no es solo introducir a este neófito al mundo creado por George Lucas, sino también utilizar sus opiniones y evaluaciones para un artículo que será publicado posteriormente por FinanceBuzz.

La elección de comenzar la visualización desde el “Episodio IV” responde a una intención de replicar la experiencia original de los espectadores en 1977, buscando así provocar reacciones auténticas en el “Wookie Rookie”. En palabras de FinanceBuzz, “Si te preguntas por qué no empezamos con el Episodio I, probablemente seas la persona adecuada para nuestro trabajo”, enfatizando la búsqueda de una perspectiva no contaminada por el conocimiento previo del orden cronológico narrativo o de los giros argumentales de la saga. La convocatoria está abierta hasta el 4 de mayo, conocido entre los aficionados como “May the Fourth”, un juego de palabras en inglés que alude a la icónica frase “May the Force be with you” (“Que la Fuerza te acompañe”). Los interesados deben ser mayores de 18 años y residir en Estados Unidos. Los detalles adicionales sobre la aplicación pueden encontrarse en el sitio web de FinanceBuzz. Este inusual trabajo no solo ofrece la oportunidad de explorar uno de los universos más emblemáticos del cine desde una perspectiva única, sino que también representa una ingeniosa manera de celebrar el Día de Star Wars, invitando a un neófito a compartir su viaje a través de la galaxia muy, muy lejana, y a la vez, proporcionando una crítica fresca y desprovista de la nostalgia o el fanatismo que a menudo rodea a la franquicia. Qué es el Día de Star Wars El Día de Star Wars se celebra cada año el 4 de mayo con el lema “May the Fourth Be With You”, un juego de palabras en inglés que surge de la famosa frase de la saga “May the Force be with you” (Que la fuerza te acompañe). Este día es una festividad no oficial celebrada por fans de la saga de películas Star Wars, creada por George Lucas, que aprovechan la ocasión para homenajear el universo de ciencia ficción a través de diferentes actividades como ver las películas y series, participar en eventos temáticos, compartir contenido en redes sociales, vestirse como sus personajes favoritos, entre otros.