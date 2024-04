Un hipopótamo tuvo 12 años engañados a todos sus cuidadores de zoológico





25/04/2024 - 11:36:37

El hipopótamo Gen-chan ha pasado toda su vida en los zoológicos y han tenido que pasar 12 años para que el personal se diera cuenta de que el paquidermo no es un macho, como todos asumían, sino una hembra. El error se descubrió a mediados de este mes, cuando llegaron los resultados de su prueba de ADN que confirmaron su verdadero sexo. Nacido en marzo de 2012, Gen-chan vivió en un zoológico de México hasta 2017 y luego fue trasladado al zoo Tennoji de Osaka, Japón. En el zoo mexicano estaban convencidos de que era un macho, y así lo hicieron constar en la documentación del animal, necesaria para su mudanza al país asiático. Ya en Japón, el hipopótamo recibió su nombre Gen-chan por sus movimientos enérgicos típicos de los machos. Las sospechas se colaron entre los trabajadores del zoológico japonés cuando vieron que el animal no se apresuraba a marcar territorio esparciendo heces, como tampoco mostraba interés alguno hacia las hembras. Y eso que los hipopótamos, por lo general, alcanzan la madurez sexual entorno a los 10 años de edad. "No mostraba ningún comportamiento característico de los machos incluso a medida que se hacía mayor", explicó el personal del zoo de Osaka en su blog, agregando que, dado el considerable tamaño de Gen-chan, tampoco podían confirmar visualmente su sexo. Además, solían decir entre sí "qué chico tan guapo", por sus lindas facciones. Pese al error humano, Gen-chan mantendrá su nombre masculino, pero también los mismos cuidados que recibe en su actual casa con mucho cariño de los empleados y visitantes.