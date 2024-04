YPFB destinará $us 363,72 millones en exploración y explotación de hidrocarburos





24/04/2024 - 19:38:21

Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) destinará $us 363,72 millones este 2024 a las actividades de exploración y explotación de hidrocarburos, lo que representa el 67% de sus recursos de inversión específicamente, informó el ministro de Hidrocarburos y Energías, Franklin Molina. “Esto refleja un enfoque significativo en la expansión y desarrollo de la industria de hidrocarburos en la región, destacando la importancia estratégica de este sector para la economía nacional”, explicó respecto a la inversión programada y su importancia en el ámbito energético. Del presupuesto de inversión programada 2024, el mayor monto corresponde a YPFB Casa Matriz con $us 276,79 millones (51%), mientras las empresas filiales y subsidiarias participan con 261,26 millones (48%). La proyección también considera que las empresas operadoras planean invertir 90,90 millones (17%), establece un boletín institucional. Desde junio de 2021, YPFB comenzó a ejecutar el Plan de Reactivación del Upstream (PRU) con el propósito de restablecer las reservas y aumentar la producción de hidrocarburos, y posicionarse como líder en exploración y producción en el país, superando a cualquier competidor internacional. Desde 2015 se debió emprender labores de exploración, pero no se llevaron a cabo, dejando un vacío en la reposición de las reservas de gas natural, las cuales se estaban consumiendo por las demandas del mercado interno y de exportación. Es por esta razón que en junio de 2021 se inició la implementación del PRU. Durante 2023, YPFB invirtió $us 539,74 millones en diversas actividades de la cadena de hidrocarburos, como exploración, explotación, distribución, transporte, plantas e industrialización, refinación, almacenamiento y comercialización.