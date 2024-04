La ex más reciente de Cristian Castro cuenta por qué rompieron





24/04/2024 - 18:53:06

En días pasados, Cristian Castro presentó a Ingrid Wagner como a su nueva novia, una chica argentina con quien disfrutó de un fugaz romance que presumió a través de sus redes sociales. La pareja lucía ilusionada en las postales que compartieron desde la ciudad de Londres, sitio en donde vacacionaron dejándose ver muy cercanos y siempre cómplices. Poco después de esa escapada, se dio a conocer el fin de esta relación, y aunque Cristian ha preferido no dar detalles, Ingrid ha roto el silencio para hablar de lo sucedido, fijando su postura con respecto al cantante, a quien ha descrito con los adjetivos más positivos. Dispuesta a no conceder ninguna entrevista pública, Ingrid prefirió enviar mensajes de audio a la redacción del programa televisivo De Primera Mano, conducido por Gustavo Adolfo Infante, quien presentó las declaraciones de la también abogada, cuyo recuerdo de Cristian es muy positivo. “La verdad que lo amo a Cris, es espectacular. Fue una relación cortita pero muy, muy linda. Es un hombre muy valioso, la pasamos increíble, fue caballero, súper cariñoso. La verdad que me encantó. Me encantó cada detalle que tuvo conmigo, me fue a buscar dos veces al aeropuerto de Londres con flores, fue la verdad que muy lindo…”, contó. En su nota de audio, Ingrid habló sin rodeos de la razón por la que finalmente lo suyo con Cristian no prosperó: “Le dimos fin porque como que tenemos vidas totalmente diferentes. Yo vivo en Tucumán, tengo hijos, digamos que es distinto y no podía seguir el ritmo viajando y bueno, decidimos terminar la relación en buenos términos porque fue magnífico…”, dijo la también artista plástica. Cabe destacar que tras confirmarse la ruptura, tanto ella como él tomaron la decisión de eliminar las fotografías en redes en las que aparecían juntos, un detalle que saltó a la vista de los seguidores del cantante. Ingrid fue clara con su decisión A pesar de la buena química que existía entre los dos, Ingrid hizo énfasis en el detonante de su rompimiento con el cantante, quien según afirma se percató de la ilusión que a ella le hacía vivir este romance a su lado. “Descubrí a un Cristian que la verdad me sorprendió y me llenó de emoción. Él me decía: ‘Siempre estás muy alegre’, y yo pensaba dentro de mí: ‘Estoy muy alegre porque estoy con vos’…”, explicó la abogada en las notas de voz que envió a la emisión de espectáculos. A pesar de lo sucedido, Ingrid ha dejado una puerta abierta al futuro, asegurando que su único deseo es, y será, el progreso para Cristian en su carrera como cantante. “Yo la pasé muy bien y no funcionó pero bueno, quizá más adelante cuando él esté un poco más tranquilo porque está con muchísimos éxitos, con muchas fechas, la verdad es que están haciendo un show increíble con Yuri, entonces como que tampoco quiero interrumpir su trabajo o digamos con caprichos de que venga a Tucumán, Argentina, y perjudicarlo porque están armando un buen espectáculo…”, dijo Wagner, segura de que no concederá ninguna entrevista para hablar del tema.