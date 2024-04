Con solo 7 años empezó a vender limonadas para comprarle una lápida digna a su madre fallecida





24/04/2024 - 17:49:47

Infobae.- En una pequeña localidad de Alabama, una niña de 7 años transformó una tragedia personal en una conmovedora muestra de determinación y mostró la empatía de una comunidad. Emouree Johnson perdió a su madre, Karli Bordner, de manera inesperada el 13 de marzo, a escasos días de cumplir 30 años. Tras visitar el cementerio con su abuela, la menor se dio cuenta de que la tumba de su madre carecía de una lápida adecuada, a diferencia de las demás, las cuales estaban adornadas con grandes placas de granito. Ante la incapacidad económica de su familia para adquirir una nueva lápida para su difunta mamá, Emouree decidió tomar cartas en el asunto. Con solo cuatro limones y un gran corazón, la joven puso en marcha un puesto de limonada con la esperanza de recaudar suficiente dinero para darle un descanso digno a su madre, informó The Washington Post. La noticia sobre la niña rápidamente capturó la atención de la comunidad de Scottsboro, y pronto, lo que comenzó como una pequeña mesa de venta de limonada se convirtió en un acontecimiento local. Según CBS News, la gente no solo llegaba en multitudes para comprar su limonada, que vendía a USD 1 el vaso, sino que también ofrecían donaciones sustanciales, llegando a recibir hasta USD 300 por un solo vaso de limonada. La respuesta de la comunidad fue abrumadora, con la participación de funcionarios de la ciudad, varios departamentos de bomberos y personas que viajaban desde lugares tan lejanos como Tennessee para apoyar la causa. La historia de Emouree resonó más allá de los límites de su lugar natal, atrayendo la atención y la generosidad de personas de todo el país. Fotos de la pequeña y su puesto de limonada se compartieron ampliamente en las redes sociales, lo que ayudó a que su iniciativa alcanzara un éxito inesperado, recaudando en total más de USD 15.000. Esta cantidad no solo cubrió los costos del funeral de Karli, sino que también permitió establecer una cuenta para el futuro uso de Emouree. Además, New York Post reportó que una compañía de monumentos, conmovida por la acción de la niña, se ofreció a donar la lápida, asegurando que la tumba de la mamá sería adornada dignamente. El apoyo comunitario no se detuvo en lo económico; la gente de Scottsboro mostró una solidaridad emocional que fue un bálsamo para Emouree y su abuela en un momento de profundo dolor. La pequeña se sorprendió y se emocionó por el número de personas que se preocupaban y amaban a su madre, lo que demostró el poder de la vecindad en los momentos más difíciles. La lápida donada llevará la inscripción “Uno, dos, tres. Eso es suficiente para mí, siempre y para siempre”, un recordatorio del amor inquebrantable entre Emouree y su mamá. Esta historia no solo destacó la resiliencia de una joven frente a una pérdida inimaginable, sino también el extraordinario poder de la comunidad para levantar a aquellos en su momento de mayor necesidad.