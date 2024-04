Fallece exejecutivo de YLB que se negó a ser humillado por una justicia amañada en el caso piscinas





24/04/2024 - 13:55:51

Erbol.- Juan Carlos Montenegro Bravo, quien fue gerente ejecutivo de Yacimientos de Litio Bolivianos (YLB), falleció después que anunció que tomaría una decisión dolorosa para sus seres queridos. El mismo se negaba a ser "humillado por una justicia amañada" en el caso de las piscinas de evaporación. El deceso fue confirmado por Teresa Morales, exministra de Evo Morales, quien lamentó el suceso y resaltó la carrera de Montenegro como impecable. Montenegro había sido uno de los imputados por el caso de las piscinas de evaporación, las cuales se construyeron con la intención de industrializar el litio en el Salar de Uyuni, pero ahora son objeto de una investigación penal por presunto daño económico al Estado. En una carta, Montenegro denunció que quienes comenzaron el proyecto del litio en Bolivia ahora están siendo víctimas de atropello. Defendió la limpieza de su trayectoria, “No se puede mellar mi límpida trayectoria académica y profesional con este tipo de atropellos y no me prestaré a ser vejado y humillado por una justicia amañada que se vende al poder político o al mejor postor. No lo puedo permitir”, dice la carta. “Pido perdón a mis seres queridos por el dolor que seguramente les provocará esta mi decisión, pero lo hago también por ellos”, agrega el texto publicado. Según la carta de Montenegro, la intención del proceso judicial en su contra es ocultar el “rotundo fracaso” de la estrategia que asumió el Gobierno de Luis Arce de apostar a la extracción directa de litio (EDL). Denunció que desde 2021, las autoridades tenían obligación de concluir las piscinas de evaporación, pero no lo hicieron y las abandonaron. “Reitero, las abandonaron por adoptar la falsa ilusión de EDL, como una supuesta alternativa rápida para producir grandes volúmenes, incluso se habló de alcanzar 100.000 toneladas de carbonato de litio para el 2025. Constataron que todavía no son viables grandes plantas industriales vía EDL y se percataron, tardíamente, que podrían ser viables sólo pequeñas plantas piloto, que hasta la fecha no existen. Esta es la verdadera dimensión de lo que se pretende ocultar”, destelló. Consideró que con el proceso penal se pretendía incriminarlo a él y Luis Alberto Echazú por hechos de corrupción, pero ambos tienen “un profundo compromiso revolucionario y honesta trayectoria al lado de los trabajadores”. Teresa Morales le dijo a Luis Arce y su hijo Marcelo Arce, que deben cargar en su conciencia con la muerte de Montenegro. Dijo que el mandatario y su hijo buscaban ocultar el fracaso de tres años en su gestión respecto al litio.