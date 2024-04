Gobierno: Tienen que explicar por qué inversión de $us 1.000 millones no dio resultados en la planta de litio





23/04/2024 - 06:48:26

La demanda presentada por irregularidades detectadas en la planta de carbonato de litio es resultado de una indagación prolongada reflejada en más de 4.000 páginas, que abren la vía para que expliqueexn “las causas del por qué $us 1.000 millones de inversión en distintos proyectos no dieron los resultados que la población esperaba”, informó el ministro de Hidrocarburos, Franklin Molina. “Creo que durante 14 años no se pudo llegar a avanzar en este proyecto; sin duda se tiene que explicar las causas de por qué mil millones de dólares de inversión en distintos proyectos no dieron los resultados que la población esperaba”, demandó en una entrevista en la red Uno en alusión a la gestión de 14 años del gobierno del expresidente Evo Morales. La estatal Yacimientos de Litio Bolivianos (YLB) presentó una denuncia penal en contra de 10 de sus exdirectivos y de una empresa contratista por problemas encontrados en 18 piscinas evaporíticas, que no pueden entrar en operaciones, afectando la provisión de materia prima a la planta de carbonato de litio. El daño económico se calcula en más de Bs 425 millones. La denuncia es resultado de una auditoría técnica interna a la construcción e implementación de las piscinas evaporíticas que alimentan de salmueras a las plantas de Cloruro de Potasio y Carbonato de Litio, en el complejo industrial del salar de Uyuni. Del total de piscinas no están en operaciones 18. La fiscalización estableció el incumplimiento en las especificaciones técnicas en el grosor de membranas, deterioro de las geomembranas instaladas, y uso indebido de las piscinas industriales que producen sales. “Nosotros encontramos la planta, prácticamente, en cimientos, no como se había indicado de que faltaba bajar la palanca para hacerla funcionar. Tuvimos que desarrollar ingeniería, las piscinas de evaporación no estaban funcionando y fueron encontradas en malas condiciones. Se detectaron en esto graves deficiencias en el diseño estructural y de ingeniería y, lógicamente, se tomó una decisión de hacer todo este esquema de trabajo”, explicó. La planta industrial de carbonato de litio está operando y para este año se tiene una proyección de producción de hasta 4.000 toneladas de carbonato de litio, de las que 3.000 corresponderán a la planta industrial y 1.000 toneladas a una planta piloto. El hecho de que no estén en operaciones 18 piscinas evaporíticas impide entregar materia prima a la planta industrial y, en consecuencia, operar con todo su potencial a la planta industrial.