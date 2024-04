Aprehenden a exejecutivo de YLB por contratos lesivos al Estado





22/04/2024 - 18:51:26

Luis Alberto Echazú, ex ministro de Minería y ex director ejecutivo de Yacimientos del Litio Boliviano (YLB), fue detenido este lunes 22 de abril dentro de la investigación que se sigue por presuntas irregularidades en la construcción de 18 piscinas industriales de evaporación en el Complejo Industrial de litio, que ocasionaron un daño económico de Bs 425 millones. Carlos Echazú, sobrino del exfuncionario del gobierno de Evo Morales, denunció que la detención fue sin previa citación, sin que la familia supiera donde lo estaban llevando e incluso consideró que tuvo las características de una “vendetta” y un “secuestro”. El ex director de YLB, fue llevado a la fiscalía de La Paz para declarar ante la comisión de fiscales integrada por Ingrid Feraudi Guerra, Remberto Roca Galvis y José Yujra Paucara, mientras los abogados del MAS también se hicieron presente en el ministerio público, publican diversos medios. Junto al exejecutivo se encuentran implicados otros nueve exfuncionarios, entre exdirectores y exsupervisores, que formaron parte del proceso de adquisición de las geomembranas de las piscinas. “¿Cómo es posible que vengan a decir que el tema del litio estaba mal encaminado a los cuatro años de gestión?”, cuestionó su sobrino a tiempo añadir que el actual Gobierno intenta encubrir la “negligencia y la corrupción” en el litio. En la denuncia se señala que las geomembranas de PVC de las piscinas, que se utilizan en la impermeabilización, no cumplen el espesor estándar, que según el contrato debía ser de (0.75 mm), sin embargo, se adquirió una de menor espesor (0.50 mm). La presidenta de Yacimientos de Litio Bolivianos (YLB), Karla Calderón, informó que una auditoría identificó varios factores relacionados al incumplimiento de las especificaciones técnicas en la adquisición de las geomembranas. El pasado 18 de abril, en una conferencia de prensa, Calderón informó que, tras realizar una auditoría interna a la empresa se detectaron irregularidades entre las que se destacan contratos lesivos al estado, incumplimiento de deberes, conducta antieconómica y otros por un daño económico al Estado de más de Bs 425 millones, en la que se involucraban unas 11 personas, entre ellas el ex director de YLB. La familia de Echazú calificó la aprehensión como una venganza del Gobierno, sin embargo, el ex director de YLB, ya habría sido acusado por el presidente ejecutivo de Yacimientos del Litio Boliviano, Carlos Humberto Ramos, en julio de 2023, por incumplimiento de deberes y conducta antieconómica.