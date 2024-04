Una línea verde aparece en la pantalla de algunos modelos Samsung Galaxy tras la actualización





22/04/2024 - 11:29:06

Xataka.- Pantallas y líneas verdes, una vieja historia. Basta con hacer una búsqueda en foros como Reddit para conocer infinidad de casos relacionados con este problema: una línea verde que atraviesa todo el panel. ¿La causa? En su mayoría, problemas relacionados con el hardware, aunque también es posible experimentar este escenario por una mala actualización. Es lo que ha pasado a varios usuarios tras actualizar sus Samsung Galaxy, en concreto, en India. Una versión de firmware con aparentes problemas ha causado que, tras actualizar, los usuarios experimenten esta línea verde. La compañía ha tenido que responder remplazando estas pantallas por completo. Qué ha pasado. Usuarios en la red social X se quejaban por un motivo claro: tras actualizar a la última versión de One UI, sus dispositivos quedaban marcados con una línea verde. La misma que aparece cuando golpeamos el panel y este se daña. El problema parece estar afectando a modelos de las familias Galaxy S20, Galaxy S21, Galaxy S22 y Galaxy Note 20. Es especialmente curioso que esto ha sucedido (por el momento), tan solo en India, y que el comportamiento de la línea es algo aleatorio: puede aparecer en diversas zonas de la pantalla y, en ocasiones, aparece más de una línea. La actualización, iniciada el pasado 18 de abril, hace que este problema se manifieste desde la primera pantalla de carga. Qué respuesta ha dado Samsung. Los problemas de línea verde en pantalla suelen achacarse a problemas de hardware pero, en este caso, Samsung ha reconocido que el causante es su actualización. Por ello, todos aquellos usuarios que experimenten este problema tendrán un remplazo gratuito del panel. En otras palabras: este es un problema que no puede solucionarse mediante una actualización de software, aunque este haya sido el causante. La única condición que impone Samsung aquí es que el dispositivo debe haberse comprado en los últimos tres años, y la fecha límite para pedir el remplazo se fija en el 30 de abril de este año. Junto a este cambio de pantalla, se ofrece también un cambio de batería gratuito. Es una campaña de remplazo solo disponible en India. Los problemas con la línea verde. Samsung no es la única compañía que se ha enfrentado a problemas de este calado. A OnePlus ya le pasó algo similar, siendo una de las pocas compañías que ofrece garantía de por vida si esto nos sucede. Lo más habitual es que el problema de la línea verde se deba al propio hardware de la pantalla, aunque hay varios sospechosos habituales. Puede que alguno de los conectores de la pantalla esté fallando, siendo así imposible que todos los píxeles de la pantalla se visualicen de forma correcta. También, por alguna caída, puede haberse dañado hardware del panel, afectando así a la visualización de la misma. En el caso de Samsung, el problema se debe a una actualización, aunque no se detalla qué ha fallado exactamente para que esto suceda. El principal problema es que no hay ninguna actualización que pueda revertir esta situación, por lo que es necesario el remplazo completo del panel. Las pantallas de los teléfonos no solo se controlan mediante hardware: hay una serie de drivers y elementos en el sistema que controlan su comportamiento. Si algo falla, la línea puede aparecer.