Cristian Castro cuenta por qué inició tan pronto su noviazgo con Ingrid Wagner





22/04/2024 - 11:09:40

Cristian Castro y su novia Ingrid Wagner fueron captados a su llegada al Aeropuerto Internacional de Monterrey, luego de la presentación que el cantante dio junto a Yuri en Guadalajara. Aunque ha recibido críticas por iniciar un nuevo romance con Wagner a escasas semanas de finalizar su relación con Mariela Sánchez, el artista mexicano se dijo emocionado y feliz por el recibimiento de sus fans. “Sí, por suerte estamos acá, enamorados, y acá las chicas que me siguen hace mucho tiempo, muchas gracias”, expresó con una sonrisa para las cámaras de Ventaneando. La abogada argentina, por su parte, no pudo evitar gritar a los cuatros vientos su amor por el hijo de Verónica Castro. “Súper enamorados, es súper romántico, mágico, la verdad que muy contentos”, manifestó la también artista plástica. Sobre cómo se conocieron, Ingrid comentó: “en Londres, en el aeropuerto”. Castro detalló: “La conocí en el aeropuerto y dije ‘¡Ay!, Dios mío, ¿este será un cisne o será…?’, qué linda, se veía preciosa, y le pedí su número y bueno, ahí empezamos a hablar, y la verdad que tuvimos mucha buena onda”.

Cristian Castro no descarta casarse de nuevo Pese a las pocas semanas de noviazgo que mantiene con Wagner, el intérprete de Azul no descartó casarse con ella. “Pero, pues claro, de eso se trata, de echarle leña al fuego, y es bonito que hemos tenido alegría. Ella tiene toda la alegría que a mí me falta, así que muchas gracias a ella”, confesó. Y aunque su relación con la argentina lo ha colocado en el ojo del huracán, Cristian Castro explicó el motivo por el que decidió darse una nueva oportunidad en el terreno sentimental tan pronto. “La verdad que nunca me había pasado, como que así de pronto pasan cosas rápidas”, apuntó. Finalmente, Ingrid Wagner se dijo encantada de escuchar las canciones de Cristian durante sus shows, y no descartó que en breve pueda conocer a su suegra, Verónica Castro. “No, la verdad que no todavía, me encantaría conocerla, así que bueno, de a poco vamos a ir presentando a la familia”, concluyó.