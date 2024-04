Lucero y Mijares regresan al lugar donde se casaron, ¿planean su segunda boda?





22/04/2024 - 10:46:34

El 18 de enero de 1997, Lucero y Mijares protagonizaron una de las bodas más espectaculares del medio artístico mexicano. Contrajeron nupcias mediante una ceremonia civil y religiosa que fue transmitida a nivel internacional a través de la empresa Televisa. Se llevó a cabo en la capilla de San Ignacio de Loyola en el Colegio de las Vizcaínas de la Ciudad de México y en cuyo patio central después fue la fiesta con al menos 700 invitados de prestigio tanto del ámbito artístico como empresarial. Sin embargo, tras 14 años de matrimonio, en marzo de 2011 los cantantes confirmaron los rumores de su separación y anunciaron su divorcio definitivo. “Por esta vía, queremos hacer del conocimiento de los medios de comunicación, amigos y allegados, el final de una historia que ustedes vieron nacer. Nuestro saldo: dos hijos maravillosos y una lista hermosa de acontecimientos que vivimos juntos. Desde hace ya varios meses habíamos tomado esta determinación pero creímos conveniente anunciarlo cuando todo se acomodara de forma óptima para que nuestros hijos lo tomaran de la mejor manera posible”, explicaban en aquel entonces a través de un comunicado.

En aquel tiempo, tanto Lucero como Mijares decidieron no dar entrevistas a ningún medio, pidiendo respeto a su decisión. No obstante, hoy sus fans se expresaron emocionados al verlos de nuevo y juntos en el lugar donde se casaron hace 27 años. Aunque trascendió que visitaron el Colegio de las Vizcaínas para programar una segunda boda que sucederá a finales de este año, lo cierto es que la Novia de América y el Soldado del amor ofrecieron un show privado este jueves como parte de su gira internacional ¡Hasta que se nos hizo! “Para los que no saben, lo que pasa es que Manuelito está enojado porque en este lugar tan bonito y tan hermoso, aquí fue donde nos casamos”, explicó Lucero y a Mijares no le quedó otra más que admitir: “Es cierto, aquí fue”. “La verdad es que sí nos sentimos como en casa estando aquí esta noche y sí, como ya están escuchando, cantamos casi siempre estos temas que nos traen muchos buenos recuerdos, porque siento que la nostalgia es parte de nuestras vidas y todos que tenemos ya todos unos 28 añitos, nos acordamos con estos temas de algunos añitos”, añadió la cantante antes de que los dos interpretaran Tácticas de guerra.