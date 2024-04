La lujosa fiesta de Victoria Beckham por sus 50 años que congregó a lo más alto de las celebridades





22/04/2024 - 09:41:19

Infobae.- La diseñadora de modas británica Victoria Beckham celebró su cumpleaños número 50 en el exclusivo club privado Oswald’s, ubicado en la zona de Mayfair, en Londres, en una lujosa fiesta a la que asistieron aproximadamente 100 invitados. Entre los asistentes se encontraban figuras destacadas del espectáculo y la moda, incluyendo a su esposo David Beckham, los ex compañeros de banda Spice Girls, Tom Cruise, Gordon Ramsay, Eva Longoria y más. A pesar de enfrentar recientemente una lesión que la ha obligado a usar muletas, Victoria demostró su indomable sentido de la moda con un elegante vestido largo de color menta, adornado con detalles de volantes y flores en la cintura que eligió para esta especial ocasión. Los miembros de la familia Beckham, incluidos los hijos de la pareja, Brooklyn, Romeo, Cruz y Harper, se presentaron elegantemente vestidos para la ocasión, al igual que los invitados famosos, quienes optaron por atuendos que reflejaban su estatus icónico en diversas industrias.

La fiesta inició con bebidas de entrada en la mansión de los Beckham en Holland Park, valorada en 25 millones de libras, antes de moverse al escenario principal en Oswald’s. La fiesta también resaltó la ausencia de Nicola Peltz, esposa de Brooklyn, quien a través de las redes expresó su amor y buenos deseos para Victoria, sin poder asistir debido a compromisos familiares. El evento no escatimó en gastos, destacándose el servicio de botellas de Chateau Mouton Rothschild valoradas en 3.000 libras y champán de 500. La celebración, que destacó por reunir a diferentes celebridades de la industria del cine, la televisión y la música, se extendió hasta altas horas de la madrugada del sábado, donde los invitados disfrutaron de una cena, bebidas espumosas y cócteles costosos. Oswald’s es conocido por su discreción y por ser un punto de encuentro favorito para la familia Beckham en numerosas ocasiones. El club, que no tiene presencia en redes sociales y mantiene un perfil bajo en línea, es famoso por su ambiente estilo la Época Dorada, así como por su menú inspirado en Sudáfrica y cocteles de tequila, lo que la hace un lugar predilecto para celebraciones de alto perfil.

Una celebración con momentos para recordar De igual manera, el evento no estuvo exento de momentos notables, como el protagonizado por Tom Cruise, quien auxilió a un paparazzi que se accidentó al tropezar en las escaleras de acceso al club. El actor, demostrando su rapidez y solidaridad, ayudó al fotógrafo a levantarse y se aseguró de que estuviera bien antes de continuar con la noche. Asimismo, David Beckham, que estuvo atento a los detalles de su esposa a lo largo de la noche, logró captar en video uno de los momentos más llamativos de la noche: la reunión de las Spice Girls. En las imágenes compartidas en Instagram, se logra ver a Emma Bunton, Geri Horner, Mel C y Mel B bailando al ritmo de la música. Entre otras celebridades que también fueron vistas durante la celebración, se destacaron: el actor Jason Statham, quien llegó acompañado de su esposa Rosie Huntington-Whiteley; el cantante Marc Anthony, junto a su esposa y modelo Nadia Ferreira; el cocinero Gordon Ramsay con su esposa Tana, entre otros.

Durante la celebración, David también rindió homenaje a su esposa, seguido de discursos emotivos de sus hijos, expresando su amor y admiración por Victoria, quien ha consolidado un matrimonio bastante largo junto al ex futbolista. Previamente, el ex jugador de la selección británica de fútbol también compartió un emotivo video por el cumpleaños de su compañera de vida durante más de dos décadas. “Feliz cumpleaños a mi hermosa esposa...”, expresó David en la descripción del video que compila inéditas fotografías y videos caseros de su familia. Los descendientes de los Beckham se valieron de las plataformas digitales para demostrar sus sentimientos hacia su madre en este día tan especial. Brooklyn manifestó: “Feliz cumpleaños mamá. Te amo mucho, deseo que disfrutes de un día maravilloso”, resaltando el fuerte vínculo que comparten. El matrimonio celebró su enlace el 4 de julio de 1999, y de su unión han nacido cuatro hijos: Brooklyn, quien tiene 25 años; Romeo, de 21; Cruz, con 19 años, y Harper, de 12. Además, en 2022, la familia Beckham acogió a Nicola Peltz Beckham como su nuera, después de que se casara con Brooklyn.