Esposo de la siamesa Abby Hensel descubre que no es el papá de la hija de su ex tras una prueba de ADN





22/04/2024 - 09:23:26

Infobae.- En un reciente caso judicial que capturó la atención pública, Joshua Bowling, el esposo de Abby Hensel, una de las gemelas siamesas más conocidas, ha sido absuelto de una demanda de paternidad. La controversia surgió cuando la exesposa del hombre, Annica Bowling, lo acusó de ser el padre biológico de su hija de tres años. Sin embargo, una prueba genética confirmó que el verdadero padre es Gavin Vatnsdal, eximiéndolo así de cualquier responsabilidad paterna, informó Daily Mail. El juez Siv Mjanger de la Corte del Distrito de Minnesota en el Condado de Washington presidió la audiencia, donde se declaró que “no es el hijo del Sr. Bowling. Es el hijo de mi cliente”, según palabras del abogado de Vatnsdal, Gregory Seamon. Esta resolución judicial no solo aclaró la situación paterna de la niña, sino que también propuso remover a Bowling del certificado de nacimiento, formalizando a Vatnsdal como el padre legal. Este caso ha despertado un interés particular debido al inusual contexto familiar; Abby Hensel, ahora casada con Bowling, comparte su vida no solo con su esposo sino con su gemela siamesa Brittany Hensel. Las gemelas, nacidas con la rara condición de bicefalia, han llevado su singularidad con valentía y han estado en el ojo público desde su aparición en el programa de Oprah Winfrey en 1996. A pesar de compartir el mismo cuerpo, cada una tiene control sobre una mitad, lo que les ha permitido navegar por la vida de manera relativamente independiente, llegando incluso a ejercer la profesión de maestras de matemáticas de quinto grado. La relación de Joshua con Abby ha sido objeto de curiosidad y especulación por parte del público. La pareja mantuvo en secreto su matrimonio hasta hace poco, lo que añadió un aura de misterio a su unión. “El internet está extra ruidoso hoy”, comentaron las gemelas en sus redes sociales tras revelarse la noticia de su matrimonio, mostrando su resiliencia ante el escrutinio público. Tras el desenlace de la demanda de paternidad, la atención se ha centrado nuevamente en esta familia única, planteando interrogantes sobre la dinámica familiar y el futuro. New York Post detalló que la exesposa de Bowling, Annica, y él, se divorciaron en 2019 después de una década de matrimonio, durante la cual tuvieron una hija, Isabella. La relación pasada de Bowling y la subsecuente disputa sobre la paternidad de la segunda hija de la mujer añaden capas de complejidad a este caso, resaltando los desafíos legales y emocionales que enfrentan las personas en situaciones familiares no convencionales. Más allá de los aspectos legales, la historia de las gemelas Hensel y su ahora extendida familia es un testamento de amor, aceptación y superación de adversidades. Su condición, lejos de detenerlas, las ha llevado a abrazar la vida con una determinación encomiable. “Nos criaron para creer que podíamos hacer todo lo que quisiéramos hacer”, han compartido, reflejando su filosofía de vida positiva. La fascinación del público con las gemelas Hensel, junto con el reciente drama legal de Bowling, resalta la continua curiosidad y, en ocasiones, el apoyo hacia aquellos cuyas vidas desafían nuestras normas convencionales de familiaridad y parentesco. A medida que las gemelas continúan compartiendo su viaje con el mundo, sus experiencias ofrecen perspectivas valiosas sobre la diversidad humana y la capacidad de adaptación.