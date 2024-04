Reunión de Friends: La glamorosa salida nocturna de Jennifer Aniston y Courteney Cox





22/04/2024 - 08:51:02

Infobae.- Las reconocidas actrices Jennifer Aniston y Courteney Cox, famosas por sus papeles en la serie Friends, fueron vistas disfrutando de una velada juntas en el exclusivo restaurante Funke en Beverly Hills, California, el pasado 19 de abril, junto a un par de amigos en común. Aniston, que a sus 55 años ha seguido una carrera bastante decente participando en diversas series y películas, optó por un look completamente en negro, luciendo un elegante vestido largo acompañado de tacones a juego y joyería minimalista.

Por su parte, Cox, de 59 años, contrastó con un atuendo en blanco, combinando una chaqueta y pantalones del mismo color, junto con una camisa blanca. La amistad entre ambas actrices se remonta a los años noventa, cuando iniciaron sus icónicos papeles como Rachel Green y Monica Geller, respectivamente, en la exitosa sitcom creada por Marta Kauffman y David Crane. A lo largo de los años, Aniston y Cox han demostrado en numerosas ocasiones su estrecha relación, ya sea en entrevistas o a través de sus interacciones en redes sociales. La protagonista de The Morning Show ha descrito a la estrella de Scream como una persona sin juicio, justa y leal, mientras que Cox ha hablado sobre cómo disfrutan de su tiempo juntas.

En una muestra de afecto que no pasó desapercibida, Cox celebró el cumpleaños de Aniston en febrero con la publicación de un video en Instagram. El fragmento mostraba a Rachel conversando con Chandler, el personaje de Matthew Perry, sobre la lámpara de conchas marinas que Monica “rompió accidentalmente”. “No sé por qué este es uno de mis clips favoritos... Supongo que es porque nadie más en el mundo podría hacer que esta línea suene tan linda”, escribió Courteney en su publicación de Instagram. “Feliz cumpleaños mi dulce Jenny Louise. Tampoco sé por qué la llamo así... pero te quiero mucho”, continuó. Estilos y vidas fuera de pantalla Durante la reunión en Beverly Hills, Aniston se presentó con un top de tirantes y una falda de satén negros, adornando su atuendo con collares de oro y aretes a juego, mostrando el corte de cabello que había estrenado en los Golden Globes 2024.

Cox, manteniendo el código de elegancia, optó por un traje de tres piezas en color blanco crema, accesorizado con aretes de aro de oro y un collar colgante, demostrando que el estilo personal de ambas actrices sigue evolucionando con el tiempo. Este encuentro entre amigas se produce semanas después de que Aniston fuese vista saliendo de una clínica de cirugía plástica en Connecticut, lo cual ha sido tema de conversación entre sus seguidores. En el ámbito de la belleza y el cuidado personal, tanto Aniston como Cox han sido abiertas respecto a los tratamientos estéticos que han probado. Mientras Aniston ha experimentado con tratamientos faciales innovadores, Cox ha hablado sobre su experiencia con los rellenos faciales y cómo, con el tiempo, decidió removerlos tras darse cuenta de que no producían el efecto deseado.

Courteney Cox, oriunda de Birmingham, Alabama, creció en un hogar dirigido por sus padres, Richard Lewis Cox y Courteney Copeland, hasta su divorcio en 1974. Posee dos hermanas, Virginia y Dottie, además de un hermano, Richard, y tiene raíces irlandesas. Tras culminar sus estudios secundarios en Mountain Brook, comenzó la carrera de arquitectura en el Mount Vernon College en Washington D.C., pero decidió dejar sus estudios para enfocarse en el modelaje y la actuación. Jennifer Aniston, reconocida actriz nacida en Los Ángeles en 1969, se destacó por interpretar a Rachel Green en Friends, papel que le valió premios importantes y popularidad por su estilo “The Rachel”. Ha triunfado en comedias románticas y como imagen de marcas destacadas, manteniéndose vigente en Hollywood. Sus matrimonios con figuras como Brad Pitt y Justin Theroux han sido ampliamente seguidos por los medios.